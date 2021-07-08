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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:52
vovareuckij написав:
Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???
Я пополняю счет не позже предпоследнего рабочего дня месяца на сумму, рассчитанную по формуле: минплатеж÷0,05.
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Bosstone
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Додано: Суб 03 лип, 2021 14:26
Bosstone Каким способом пополняете? То есть если пополнять в предпоследний рабочий день месяца следующего за возникновением задолженности все будет ок?
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vovareuckij
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:56
vovareuckij
Тут плавающая расчетная дата, 29.07 нужно закрыть проводки за 31.05-29.06, а следующяя дата погашения будет 30.08 для проводок за 30.06-29.07.
Пополняю сэпом.
Востаннє редагувалось Bosstone
в Суб 03 лип, 2021 17:13, всього редагувалось 3 разів.
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Bosstone
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Додано: Суб 03 лип, 2021 16:57
vovareuckij написав:Bosstone
Каким способом пополняете? То есть если пополнять в предпоследний рабочий день месяца следующего за возникновением задолженности все будет ок?
там можно СЭП, зайдет как и везде - днем прихода, погашен считается со след дня
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cohan
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:07
Подскажите в todo наказывают за тех овердрафт?
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REA 1109
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15
REA 1109 написав:
Подскажите в todo наказывают за тех овердрафт?
Звонил спецом к ним на горячку - ответ простой как двери.
Если ви увидели в приложении деньги на счету. можете им пользоваться.
Слово овердрафт им не ведомо.
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Goodman
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