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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 391392393394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:52

  vovareuckij написав:Кто пользуется лимитом, как тут не вылететь из грейса ???

Я пополняю счет не позже предпоследнего рабочего дня месяца на сумму, рассчитанную по формуле: минплатеж÷0,05.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 14:26

Bosstone Каким способом пополняете? То есть если пополнять в предпоследний рабочий день месяца следующего за возникновением задолженности все будет ок?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:56

vovareuckij
Тут плавающая расчетная дата, 29.07 нужно закрыть проводки за 31.05-29.06, а следующяя дата погашения будет 30.08 для проводок за 30.06-29.07.
Пополняю сэпом.
Востаннє редагувалось Bosstone в Суб 03 лип, 2021 17:13, всього редагувалось 3 разів.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:57

  vovareuckij написав:Bosstone Каким способом пополняете? То есть если пополнять в предпоследний рабочий день месяца следующего за возникновением задолженности все будет ок?


там можно СЭП, зайдет как и везде - днем прихода, погашен считается со след дня
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:07

Подскажите в todo наказывают за тех овердрафт?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15

Re: Мегабанк

  REA 1109 написав:Подскажите в todo наказывают за тех овердрафт?


Звонил спецом к ним на горячку - ответ простой как двери.
Если ви увидели в приложении деньги на счету. можете им пользоваться.
Слово овердрафт им не ведомо.
Goodman
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