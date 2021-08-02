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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 393394395396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:31

  хуторянка написав:в курсе ?
карту Тодо теперь можно "добавить" в гуглпэй


Уже полмесяца успешно пользуемся).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:02

  Monk23 написав:Не понимаю следующий момент. P2P-перевод (стянул другим сервисом), например. Графа "Сума в валюті операції": -178 грн, но в графе "Сума в валюті рахунку" стоит: -5.61. Несколько таких операций есть. Чего это оно так?

Вони там дійсно щось не те курять і для операцій у гривні за гривневим рахунком показують суму у доларах "у валюті рахунку". Можливо якісь недобитки обіцяної мультивалютності. Ніби жодної шкоди від того поки не помічено.
klug
 
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  #<1 ... 393394395396
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