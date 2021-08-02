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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 сер, 2021 17:31
Додано: Пон 02 сер, 2021 18:02
Вони там дійсно щось не те курять і для операцій у гривні за гривневим рахунком показують суму у доларах "у валюті рахунку". Можливо якісь недобитки обіцяної мультивалютності. Ніби жодної шкоди від того поки не помічено.
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