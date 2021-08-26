Monk23 написав:Не понимаю следующий момент. P2P-перевод (стянул другим сервисом), например. Графа "Сума в валюті операції": -178 грн, но в графе "Сума в валюті рахунку" стоит: -5.61. Несколько таких операций есть. Чего это оно так?
Вони там дійсно щось не те курять і для операцій у гривні за гривневим рахунком показують суму у доларах "у валюті рахунку". Можливо якісь недобитки обіцяної мультивалютності. Ніби жодної шкоди від того поки не помічено.
Monk23 написав:Не понимаю следующий момент. P2P-перевод (стянул другим сервисом), например. Графа "Сума в валюті операції": -178 грн, но в графе "Сума в валюті рахунку" стоит: -5.61. Несколько таких операций есть. Чего это оно так?
для операцій у гривні за гривневим рахунком показують суму у доларах "у валюті рахунку". Можливо якісь недобитки обіцяної мультивалютності. Ніби жодної шкоди від того поки не помічено.