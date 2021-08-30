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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:42
Итак,Турбоатом выставлен на приватизацию.У кого какие мысли,как продажа ключевого предприятия может отразиться на судьбе банка?
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:18
Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
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