|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:42
Итак,Турбоатом выставлен на приватизацию.У кого какие мысли,как продажа ключевого предприятия может отразиться на судьбе банка?
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:18
Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:43
Прострочку підняли до скромних 80% річних.
Додано: Вів 31 сер, 2021 11:55
Re: Мегабанк
Мега занимает почётное 2-е место, по выплате процентов на остаток (за август):
1) Конкорд, карта НЕО - 31,08,2021 04-37 утра.
2) Мегабанк, карта ТУДУ - 31,08,2021 12-35.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:03
В таком случае мега занимает первое место - конь согласно условий договора % за остатки по картам обязан платить в предпоследний рабочий день месяца - а платит утром в последний - так что это не достижение а невыполнение собственных условий!!!
|