Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:42
Итак,Турбоатом выставлен на приватизацию.У кого какие мысли,как продажа ключевого предприятия может отразиться на судьбе банка?
Scotch
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Додано: Вів 31 сер, 2021 09:18
Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
Вкладчик1234
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Додано: Вів 31 сер, 2021 10:43
Вкладчик1234 написав:
Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
Прострочку підняли до скромних 80% річних.
https://www.megabank.ua/ua/news/news30072021
klug
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Додано: Вів 31 сер, 2021 11:55
Мега занимает почётное 2-е место, по выплате процентов на остаток (за август):
1) Конкорд, карта НЕО - 31,08,2021 04-37 утра. 2) Мегабанк, карта ТУДУ - 31,08,2021 12-35.
jay2004
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:03
В таком случае мега занимает первое место - конь согласно условий договора % за остатки по картам обязан платить в предпоследний рабочий день месяца - а платит утром в последний - так что это не достижение а невыполнение собственных условий!!!
Flamingo
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:53
Вкладчик1234 написав:
Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
0,5 за снятие для того кто снимает свыше 200к в месяц
хуторянка
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Додано: Вів 07 вер, 2021 17:14
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати. Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
klug
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25
klug написав:
Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.
Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося
).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.
jay2004
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