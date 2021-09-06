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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 394395396397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:42

Итак,Турбоатом выставлен на приватизацию.У кого какие мысли,как продажа ключевого предприятия может отразиться на судьбе банка? :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:18

Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:43

  Вкладчик1234 написав:Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю

Прострочку підняли до скромних 80% річних.
https://www.megabank.ua/ua/news/news30072021
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:55

Re: Мегабанк

Мега занимает почётное 2-е место, по выплате процентов на остаток (за август):

1) Конкорд, карта НЕО - 31,08,2021 04-37 утра.
2) Мегабанк, карта ТУДУ - 31,08,2021 12-35.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:03

В таком случае мега занимает первое место - конь согласно условий договора % за остатки по картам обязан платить в предпоследний рабочий день месяца - а платит утром в последний - так что это не достижение а невыполнение собственных условий!!!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:53

  Вкладчик1234 написав:Зашёл на сайт уточнить тарифы на todo, а там версия от 31.08.21.
На первый взгляд ничего особо не изменилось. Возможно снятие нала в родной сети стало 0.5% ? Я не пользовался этим, поэтому не знаю


0,5 за снятие для того кто снимает свыше 200к в месяц :D
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:14

Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати. Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:25

  klug написав:Щось необанк усіх неорейтингів навіть історію перестав показувати.

Це баг, котрий гарячка вирішила за тиждень (а може само вирішилося :wink: ).
Це крім того, що як СЕП на вхід ніяк не дочекаюся...
З СЕПом проблем не виникало тут.
jay2004
 
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  #<1 ... 394395396397
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