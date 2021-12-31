Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:09
wolt450 написав:
знову ставки впали
ще пару місяців тому були лідерами
В ГРН всі в Фарс і УБІБ.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:31
А що у фарсі і убіб (хто це?) роздають?
Boundless
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:32
Boundless написав:А що у фарсі і убіб (хто це?) роздають?
Форвардбанк і Укрбудінвестбанк.
Zochan
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46
jay2004 написав:
В пятницу пополняло через Easy мгновенно.
В субботу тоже наверняка мгновенно.
Без комиссии пока только терминал мега.
С вчера, по словам оператора.
aalexz
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:53
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
знову ставки впали
ще пару місяців тому були лідерами
В ГРН всі в Фарс і УБІБ.
В Фарсі давно пусто
wolt450
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:34
Boundless написав:
А що у фарсі і убіб (хто це?) роздають?
Фарс викреслюємо...з 15 листопада аХцію за поточними з плюсами зарізали.
Хто не встиг....
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 23 лис, 2021 11:39
Вернули тодобанк в изю. Пополнился.
aalexz
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Додано: Суб 01 січ, 2022 07:24
И о чем думают иностранные акционеры банка?
По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано.
Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года.
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
Igneus
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Додано: Суб 01 січ, 2022 11:30
Igneus написав:
И о чем думают иностранные акционеры банка?
По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано.
Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года.
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
они впритык делают всегда, нет нужды - нет шевеления
и кто там иностранный, не менялось же ничего - Субботин и Турбоатом
cohan
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