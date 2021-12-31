И о чем думают иностранные акционеры банка? По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано. Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года. https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
Igneus написав:И о чем думают иностранные акционеры банка? По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано. Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года. https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
они впритык делают всегда, нет нужды - нет шевеления и кто там иностранный, не менялось же ничего - Субботин и Турбоатом
Igneus написав:И о чем думают иностранные акционеры банка? По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано. Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года. https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
они впритык делают всегда, нет нужды - нет шевеления и кто там иностранный, не менялось же ничего - Субботин и Турбоатом
Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) – 11,29% уставного капитала; Немецкий банк развития KfW – 11,29% уставного капитала; Международная Финансовая Корпорация (IFC) – 4,53% уставного капитала.