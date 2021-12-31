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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:09

  wolt450 написав:знову ставки впали
ще пару місяців тому були лідерами

В ГРН всі в Фарс і УБІБ. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:31

Re: Мегабанк

А що у фарсі і убіб (хто це?) роздають?
Boundless
 
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Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:32

Re: Мегабанк

Boundless написав:А що у фарсі і убіб (хто це?) роздають?
Форвардбанк і Укрбудінвестбанк.
Zochan
 
Повідомлень: 426
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46

  jay2004 написав:
В пятницу пополняло через Easy мгновенно.

В субботу тоже наверняка мгновенно.
Без комиссии пока только терминал мега.
С вчера, по словам оператора.
aalexz
 
Повідомлень: 137
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:знову ставки впали
ще пару місяців тому були лідерами

В ГРН всі в Фарс і УБІБ. :)

В Фарсі давно пусто
wolt450
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Повідомлень: 3609
З нами з: 07.12.10
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:34

  Boundless написав:А що у фарсі і убіб (хто це?) роздають?

Фарс викреслюємо...з 15 листопада аХцію за поточними з плюсами зарізали.
Хто не встиг.... :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
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Подякували: 1918 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:39

Мегабанк

Вернули тодобанк в изю. Пополнился.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 07:24

И о чем думают иностранные акционеры банка?
По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано.
Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года.
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
Igneus
 
Повідомлень: 1228
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:30

  Igneus написав:И о чем думают иностранные акционеры банка?
По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано.
Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года.
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA


они впритык делают всегда, нет нужды - нет шевеления
и кто там иностранный, не менялось же ничего - Субботин и Турбоатом
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:16

  cohan написав:
  Igneus написав:И о чем думают иностранные акционеры банка?
По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано.
Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года.
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA


они впритык делают всегда, нет нужды - нет шевеления
и кто там иностранный, не менялось же ничего - Субботин и Турбоатом


Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) – 11,29% уставного капитала;
Немецкий банк развития KfW – 11,29% уставного капитала;
Международная Финансовая Корпорация (IFC) – 4,53% уставного капитала.
velvet
 
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