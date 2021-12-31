Igneus написав:И о чем думают иностранные акционеры банка? По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано. Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года. https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
А що тут думати? Запущено найкращий у галактиці необанк - переможець усіх конкурсів, лауреат усіх премій. Клієнти однозначно кинуть усі ці моно, спорти, ізі заради найкращого продукту, що відомий людству. І ось новий єдиноріг захопив увесь ринок - можна пірнати у монетки як Скрудж. НБУ з його бумерським мисленням просто не здатен зрозуміти усю красу гри, тому довелося підсунути йому цю байку.