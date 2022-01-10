RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:54

Re: Мегабанк

ага, эти денег не дают
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:18

  Igneus написав:И о чем думают иностранные акционеры банка?
По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано.
Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года.
https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA

А що тут думати? Запущено найкращий у галактиці необанк - переможець усіх конкурсів, лауреат усіх премій. Клієнти однозначно кинуть усі ці моно, спорти, ізі заради найкращого продукту, що відомий людству. І ось новий єдиноріг захопив увесь ринок - можна пірнати у монетки як Скрудж. НБУ з його бумерським мисленням просто не здатен зрозуміти усю красу гри, тому довелося підсунути йому цю байку.
klug
 
Повідомлень: 6501
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 19:19

Tabfinance повідомляє, що банка ломиться від грошей і з 31.12.2021 у todo 5% на залишок over 3k. Сама банка жодного офіційного повідомлення не оприлюднила і лише нишком змінила тарифи.
klug
 
Повідомлень: 6501
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 22:00

  klug написав:Tabfinance повідомляє, що банка ломиться від грошей і з 31.12.2021 у todo 5% на залишок over 3k. Сама банка жодного офіційного повідомлення не оприлюднила і лише нишком змінила тарифи.

Та вроде было сообщение. Не помню куда только.
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 173
З нами з: 11.07.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:15

  klug написав:Tabfinance повідомляє, що банка ломиться від грошей і з 31.12.2021 у todo 5% на залишок over 3k. Сама банка жодного офіційного повідомлення не оприлюднила і лише нишком змінила тарифи.


внедряют валютные карты
так успешно, что у меня депозит на такую упал :mrgreen: , хотя ложил его до появления карт (ну или не до, но уж точно не открывая ничего)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:25

  Monk23 написав:
  klug написав:Tabfinance повідомляє, що банка ломиться від грошей і з 31.12.2021 у todo 5% на залишок over 3k. Сама банка жодного офіційного повідомлення не оприлюднила і лише нишком змінила тарифи.

Та вроде было сообщение. Не помню куда только.

Ваша правда - не догортав новини на сайті. Вибачаюся перед банкою за наклеп.
  cohan написав:внедряют валютные карты

Як отримати? Взагалі, колись обіцяли мальтивалютність, якщо не помиляюся.
klug
 
Повідомлень: 6501
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 23:44

  klug написав:
  cohan написав:внедряют валютные карты

Як отримати? Взагалі, колись обіцяли мальтивалютність, якщо не помиляюся.


не знаю, столкнулся в отделении что "карт еще нет, а счета завели и деньги упали" и схематозом на полчаса с одобрением контролера и их оттуда доставанием,
сказали что с ноября делают, "карты в новом году"
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 00:29

  cohan написав:
  klug написав:
  cohan написав:внедряют валютные карты

Як отримати? Взагалі, колись обіцяли мальтивалютність, якщо не помиляюся.


не знаю, столкнулся в отделении что "карт еще нет, а счета завели и деньги упали" и схематозом на полчаса с одобрением контролера и их оттуда доставанием,
сказали что с ноября делают, "карты в новом году"

Тю, рахунки вони ще з моменту запуску одразу відкривали і у податкову стукали, тільки от що з ними робити досі не ясно. Є підозра, що дівчинка просто промахнулася. У них таке що на вхід, що на вихід буває Мегабанк
klug
 
Повідомлень: 6501
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:32

  klug написав:
  cohan написав:
  klug написав:не знаю, столкнулся в отделении что "карт еще нет, а счета завели и деньги упали" и схематозом на полчаса с одобрением контролера и их оттуда доставанием,
сказали что с ноября делают, "карты в новом году"

Тю, рахунки вони ще з моменту запуску одразу відкривали і у податкову стукали, тільки от що з ними робити досі не ясно. Є підозра, що дівчинка просто промахнулася.
не зрозумів: а чому у податкову стукали?
податок на депо не персоніфікований же...
flysoulfly
 
Повідомлень: 319
З нами з: 13.01.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:43

  flysoulfly написав:
  klug написав:Тю, рахунки вони ще з моменту запуску одразу відкривали і у податкову стукали, тільки от що з ними робити досі не ясно. Є підозра, що дівчинка просто промахнулася.
не зрозумів: а чому у податкову стукали?
податок на депо не персоніфікований же...

ФОП мабуть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 351352353354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Vatsyk і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мегабанк
freelanc » Сер 03 бер, 2021 16:47
0 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 16:47
freelanc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1434)
10.01.2022 21:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.