Igneus написав:И о чем думают иностранные акционеры банка? По базовому сценарию до конца этого года ничего не сделано. Следующий срок по неблагоприятному сценарию истекает 30 июня 2022 года. https://bank.gov.ua/ua/files/FIjCnxOYKpdBOGA
А що тут думати? Запущено найкращий у галактиці необанк - переможець усіх конкурсів, лауреат усіх премій. Клієнти однозначно кинуть усі ці моно, спорти, ізі заради найкращого продукту, що відомий людству. І ось новий єдиноріг захопив увесь ринок - можна пірнати у монетки як Скрудж. НБУ з його бумерським мисленням просто не здатен зрозуміти усю красу гри, тому довелося підсунути йому цю байку.
Як отримати? Взагалі, колись обіцяли мальтивалютність, якщо не помиляюся.
не знаю, столкнулся в отделении что "карт еще нет, а счета завели и деньги упали" и схематозом на полчаса с одобрением контролера и их оттуда доставанием, сказали что с ноября делают, "карты в новом году"
Як отримати? Взагалі, колись обіцяли мальтивалютність, якщо не помиляюся.
не знаю, столкнулся в отделении что "карт еще нет, а счета завели и деньги упали" и схематозом на полчаса с одобрением контролера и их оттуда доставанием, сказали что с ноября делают, "карты в новом году"
Тю, рахунки вони ще з моменту запуску одразу відкривали і у податкову стукали, тільки от що з ними робити досі не ясно. Є підозра, що дівчинка просто промахнулася. У них таке що на вхід, що на вихід буває Мегабанк
klug написав:не знаю, столкнулся в отделении что "карт еще нет, а счета завели и деньги упали" и схематозом на полчаса с одобрением контролера и их оттуда доставанием, сказали что с ноября делают, "карты в новом году"
Тю, рахунки вони ще з моменту запуску одразу відкривали і у податкову стукали, тільки от що з ними робити досі не ясно. Є підозра, що дівчинка просто промахнулася.
не зрозумів: а чому у податкову стукали? податок на депо не персоніфікований же...