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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 353354355356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 09:55

  klug написав:
  cohan написав:
  E4q50555 написав:Ничего нового, давно пора прощаться 👋


Туду норм продукт

P.S. частину про найкращий р2р можна пропустити.


напротив, еще раз повторю, p2p тут лучший, лучше ПУМБа, лучше Форварда,
за Альфу не скажу, кредитка
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:38

Re: Мегабанк

  cohan написав:Туду норм продукт

тільки з зняттям готівки тре календарь вивчати і вираховувати.
тут 30 днів не календарні.
мова за власні кошти і зняття в сторонніх банкоматах, МЕГА еще не шагает по планете.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:48

  Goodman написав:
  cohan написав:Туду норм продукт

тільки з зняттям готівки тре календарь вивчати і вираховувати.
тут 30 днів не календарні.
мова за власні кошти і зняття в сторонніх банкоматах, МЕГА еще не шагает по планете.


что есть то есть - если Вы не в Харькове - банкоматы дают куцо,
точнее, по 2к всего, как Виза,
но совсем уж для снятия и ПУМБ зайдет - его карты больше любят
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:52

Re: Мегабанк

  cohan написав:что есть то есть - если Вы не в Харькове - банкоматы дают куцо,
точнее, по 2к всего, как Виза,

спасибо , пока перебиваюсь стареньким банкоматом аваля - 5к с визи за один раз.
или отделением - там 200к при учете 50к через банкомати.
Занимательний банчиг - сидишь и планируешь , сетевие графики строишь.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 18:56

Re: Мегабанк

трохи підвищили ставки
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:00

  wolt450 написав:трохи підвищили ставки
с ложечкой дегтя...
Программа лояльности (% к депоставкам) - фсё ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:10

  wolt450 написав:трохи підвищили ставки

Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:25

По состоянию на 1 февраля 2022 года Мегабанк исключен Министерством финансов из перечня уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработных плат сотрудникам бюджетных организаций, в котором он был по состоянию на 4 января 2022 года, и вместо него в этот перечень введен банк Сич:
https://mof.gov.ua/uk/news/perelik_upov ... tanov-3263
https://mof.gov.ua/uk/upovnovazheni-ban ... h-proektiv
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:02

я взагалі здивований як цей банчик досі дихає...
проблеми тут вже довший час і навіть НБУ в шоці від них

---
Якщо у перших чотирьох проблеми з капіталом виглядають невеликими і вирішуваними, з Мегабанком історія складніша. Єдиний банк, у якого капітал очікується негативним навіть у базовому сценарії. Своїми словами — виглядає так, що банк завдаватиме збитків навіть за помірного зростання економіки.

https://biz.nv.ua/ukr/experts/taloni-na ... 07847.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:12

Пильнуйте, коли FfW тікати буде.
  Igneus написав:вместо него в этот перечень введен банк Сич

Класична схема обміну шила на мило.
klug
 
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