напротив, еще раз повторю, p2p тут лучший, лучше ПУМБа, лучше Форварда,
за Альфу не скажу, кредитка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 січ, 2022 09:55
Додано: Чет 20 січ, 2022 21:38
Re: Мегабанк
Додано: Чет 20 січ, 2022 21:48
что есть то есть - если Вы не в Харькове - банкоматы дают куцо,
точнее, по 2к всего, как Виза,
но совсем уж для снятия и ПУМБ зайдет - его карты больше любят
Додано: Чет 20 січ, 2022 21:52
Re: Мегабанк
спасибо , пока перебиваюсь стареньким банкоматом аваля - 5к с визи за один раз.
или отделением - там 200к при учете 50к через банкомати.
Занимательний банчиг - сидишь и планируешь , сетевие графики строишь.
Додано: Пон 31 січ, 2022 18:56
Re: Мегабанк
трохи підвищили ставки
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:00
Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:25
По состоянию на 1 февраля 2022 года Мегабанк исключен Министерством финансов из перечня уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработных плат сотрудникам бюджетных организаций, в котором он был по состоянию на 4 января 2022 года, и вместо него в этот перечень введен банк Сич:
Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:02
я взагалі здивований як цей банчик досі дихає...
проблеми тут вже довший час і навіть НБУ в шоці від них
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Якщо у перших чотирьох проблеми з капіталом виглядають невеликими і вирішуваними, з Мегабанком історія складніша. Єдиний банк, у якого капітал очікується негативним навіть у базовому сценарії. Своїми словами — виглядає так, що банк завдаватиме збитків навіть за помірного зростання економіки.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:12
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