|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 20:50
wolt450 написав:
трохи підвищили ставки
на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3721
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 05:28
cohan написав: wolt450 написав:
трохи підвищили ставки
на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5
Тю, ми ж ще у грудні перетерли на профільній гілці viewtopic.php?p=5354198#p5354198
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6589
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|150
|