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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 354355356357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:50

  wolt450 написав:трохи підвищили ставки


на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 05:28

  cohan написав:
  wolt450 написав:трохи підвищили ставки


на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5

Тю, ми ж ще у грудні перетерли на профільній гілці viewtopic.php?p=5354198#p5354198
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:01

Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
https://finclub.net/ua/news/mehabank-zv ... -rady.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:50

  Igneus написав:Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
https://finclub.net/ua/news/mehabank-zv ... -rady.html

но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут... :cry:
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... :) - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 354355356357
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