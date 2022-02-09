на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 20:50
Додано: Нед 06 лют, 2022 05:28
Тю, ми ж ще у грудні перетерли на профільній гілці viewtopic.php?p=5354198#p5354198
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:01
Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:50
но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут...
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.
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