Додано: Суб 05 бер, 2022 12:55

но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут...И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё...- что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.[/quote]Харьков "мочат",карты не работают. TODO на прием и передачу не шевелится , также на посе признаков нетуСообщение для клиентов МЕГАБАНКАУважаемые клиенты!Сообщаем, что 3 марта могут наблюдаться перебои в работе банковских карт, обслуживающих платежные системы VISA и Mastercard.Перебои могут происходить при безналичном расчете картами megabank/todobank через POS-теминалы, обслуживаемые другими банками, а также при снятии наличных с банкоматов других банков в пределах Украины и за пределами Украины.Это произошло из-за возобновления канала связи с оператором за пределами Украины.В POS-терминалах и банкоматах, которые обслуживает АО «МЕГАБАНК», таких перебоев нет.Работа по этому направлению уже ведется. По оперативной информации международных систем, вопрос будет решен до 16:00.АО «МЕГАБАНК» прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечивать стабильную работу в это непростое время.[/quote]Похоже на переход на новый процессингОтправлено с моего Nokia 3310 через Tapatalk[/quote]мобильный пополнилсяСЕП ушел , обещанный сегодня рабочий день видимо будет после 8 числа