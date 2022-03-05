на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 20:50
Додано: Нед 06 лют, 2022 05:28
Тю, ми ж ще у грудні перетерли на профільній гілці viewtopic.php?p=5354198#p5354198
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:01
Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:50
но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут...
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:12
карты ВСЕ
Харьков "мочат",карты не работают. TODO на прием и передачу не шевелится , также на посе признаков нету
Сообщение для клиентов МЕГАБАНКА
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что 3 марта могут наблюдаться перебои в работе банковских карт, обслуживающих платежные системы VISA и Mastercard.
Перебои могут происходить при безналичном расчете картами megabank/todobank через POS-теминалы, обслуживаемые другими банками, а также при снятии наличных с банкоматов других банков в пределах Украины и за пределами Украины.
Это произошло из-за возобновления канала связи с оператором за пределами Украины.
В POS-терминалах и банкоматах, которые обслуживает АО «МЕГАБАНК», таких перебоев нет.
Работа по этому направлению уже ведется. По оперативной информации международных систем, вопрос будет решен до 16:00.
АО «МЕГАБАНК» прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечивать стабильную работу в это непростое время.
никому не верю
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:21
Re: Мегабанк
Похоже на переход на новый процессинг
Отправлено с моего SM-G9910 через Tapatalk
Додано: Суб 05 бер, 2022 12:55
но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут...
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.[/quote]
Харьков "мочат",карты не работают. TODO на прием и передачу не шевелится , также на посе признаков нету
Сообщение для клиентов МЕГАБАНКА
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что 3 марта могут наблюдаться перебои в работе банковских карт, обслуживающих платежные системы VISA и Mastercard.
Перебои могут происходить при безналичном расчете картами megabank/todobank через POS-теминалы, обслуживаемые другими банками, а также при снятии наличных с банкоматов других банков в пределах Украины и за пределами Украины.
Это произошло из-за возобновления канала связи с оператором за пределами Украины.
В POS-терминалах и банкоматах, которые обслуживает АО «МЕГАБАНК», таких перебоев нет.
Работа по этому направлению уже ведется. По оперативной информации международных систем, вопрос будет решен до 16:00.
АО «МЕГАБАНК» прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечивать стабильную работу в это непростое время.[/quote]Похоже на переход на новый процессинг
Отправлено с моего Nokia 3310 через Tapatalk[/quote]
мобильный пополнился
СЕП ушел , обещанный сегодня рабочий день видимо будет после 8 числа
никому не верю
Додано: Суб 05 бер, 2022 15:58
Re: Мегабанк
У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился
Додано: Суб 05 бер, 2022 18:31
СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
никому не верю
Додано: Суб 05 бер, 2022 18:57
Re: Мегабанк
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
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