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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:50

  wolt450 написав:трохи підвищили ставки


на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 05:28

  cohan написав:
  wolt450 написав:трохи підвищили ставки


на минфине пишут что кешбек уменьшили до 0,5

Тю, ми ж ще у грудні перетерли на профільній гілці viewtopic.php?p=5354198#p5354198
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:01

Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
https://finclub.net/ua/news/mehabank-zv ... -rady.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:50

  Igneus написав:Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
https://finclub.net/ua/news/mehabank-zv ... -rady.html

но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут... :cry:
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... :) - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:12

карты ВСЕ

  flysoulfly написав:
  Igneus написав:Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
https://finclub.net/ua/news/mehabank-zv ... -rady.html

но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут... :cry:
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... :) - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.

Харьков "мочат",карты не работают. TODO на прием и передачу не шевелится , также на посе признаков нету :!:
Сообщение для клиентов МЕГАБАНКА


Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что 3 марта могут наблюдаться перебои в работе банковских карт, обслуживающих платежные системы VISA и Mastercard.

Перебои могут происходить при безналичном расчете картами megabank/todobank через POS-теминалы, обслуживаемые другими банками, а также при снятии наличных с банкоматов других банков в пределах Украины и за пределами Украины.

Это произошло из-за возобновления канала связи с оператором за пределами Украины.

В POS-терминалах и банкоматах, которые обслуживает АО «МЕГАБАНК», таких перебоев нет.

Работа по этому направлению уже ведется. По оперативной информации международных систем, вопрос будет решен до 16:00.

АО «МЕГАБАНК» прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечивать стабильную работу в это непростое время.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:21

Re: Мегабанк

sens написав:
  flysoulfly написав:
  Igneus написав:Вместо докапитализации - увольнения руководителей:
https://finclub.net/ua/news/mehabank-zv ... -rady.html

но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут... :cry:
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... :) - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.

Харьков "мочат",карты не работают. TODO на прием и передачу не шевелится , также на посе признаков нету :!:
Сообщение для клиентов МЕГАБАНКА


Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что 3 марта могут наблюдаться перебои в работе банковских карт, обслуживающих платежные системы VISA и Mastercard.

Перебои могут происходить при безналичном расчете картами megabank/todobank через POS-теминалы, обслуживаемые другими банками, а также при снятии наличных с банкоматов других банков в пределах Украины и за пределами Украины.

Это произошло из-за возобновления канала связи с оператором за пределами Украины.

В POS-терминалах и банкоматах, которые обслуживает АО «МЕГАБАНК», таких перебоев нет.

Работа по этому направлению уже ведется. По оперативной информации международных систем, вопрос будет решен до 16:00.

АО «МЕГАБАНК» прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечивать стабильную работу в это непростое время.
Похоже на переход на новый процессинг

Отправлено с моего SM-G9910 через Tapatalk
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 12:55


но ставки по депо слабенькие, особенно по валюте. А были ж времена тут... :cry:
И вот сколько помню - новостной фон в Меге всегда был довольно таки не алё... :) - что и позволяло зарабатывать депозитчикам (в рамках фонда, понятно). Не то что сейчас.[/quote]
Харьков "мочат",карты не работают. TODO на прием и передачу не шевелится , также на посе признаков нету :!:
Сообщение для клиентов МЕГАБАНКА


Уважаемые клиенты!

Сообщаем, что 3 марта могут наблюдаться перебои в работе банковских карт, обслуживающих платежные системы VISA и Mastercard.

Перебои могут происходить при безналичном расчете картами megabank/todobank через POS-теминалы, обслуживаемые другими банками, а также при снятии наличных с банкоматов других банков в пределах Украины и за пределами Украины.

Это произошло из-за возобновления канала связи с оператором за пределами Украины.

В POS-терминалах и банкоматах, которые обслуживает АО «МЕГАБАНК», таких перебоев нет.

Работа по этому направлению уже ведется. По оперативной информации международных систем, вопрос будет решен до 16:00.

АО «МЕГАБАНК» прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечивать стабильную работу в это непростое время.[/quote]Похоже на переход на новый процессинг

Отправлено с моего Nokia 3310 через Tapatalk[/quote]
мобильный пополнился
СЕП ушел , обещанный сегодня рабочий день видимо будет после 8 числа :?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 15:58

Re: Мегабанк

У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:31

  kolyuchy написав:У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился

СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:57

Re: Мегабанк

sens написав:
  kolyuchy написав:У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился

СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
kolyuchy
 
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