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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:22

  kolyuchy написав:
sens написав:
  kolyuchy написав:У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился

СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:39

Re: Мегабанк

flysoulfly написав:
  kolyuchy написав:
sens написав:[quote="5407987:kolyuchy"]У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился

СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз[/quote]Попробовал потянуть только что - сработало. Перед этим правда изменил лимит на переводы с карты в большую сторону.
Пробую толкнуть в другой банк - ошибка.
kolyuchy
 
Повідомлень: 436
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  #<1 ... 355356357358
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