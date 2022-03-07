RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 175
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
48
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
55
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:22

  kolyuchy написав:
sens написав:
  kolyuchy написав:У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился

СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз
flysoulfly
 
Повідомлень: 389
З нами з: 13.01.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:39

Re: Мегабанк

flysoulfly написав:
  kolyuchy написав:
sens написав:[quote="5407987:kolyuchy"]У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился

СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз[/quote]Попробовал потянуть только что - сработало. Перед этим правда изменил лимит на переводы с карты в большую сторону.
Пробую толкнуть в другой банк - ошибка.
kolyuchy
 
Повідомлень: 436
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 10:23

Re: Мегабанк

  kolyuchy написав:Пробую толкнуть в другой банк - ошибка.

CЕП на сегодня на утро не дошел в ...другой банк
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12778
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 355356357358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, root і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мегабанк
freelanc » Сер 03 бер, 2021 16:47
0 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 бер, 2021 16:47
freelanc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1726)
07.03.2022 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.