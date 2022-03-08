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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 19:22
kolyuchy написав: sens написав: kolyuchy написав:
У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился
СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что
чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз
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flysoulfly
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Додано: Суб 05 бер, 2022 19:39
flysoulfly написав: kolyuchy написав:
sens написав:[quote="5407987:kolyuchy"]У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы.
А вот мобильник пополнился
СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет.
Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно.
Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что
чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз[/quote]Попробовал потянуть только что - сработало. Перед этим правда изменил лимит на переводы с карты в большую сторону.
Пробую толкнуть в другой банк - ошибка.
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kolyuchy
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Додано: Пон 07 бер, 2022 10:23
kolyuchy написав:
Пробую толкнуть в другой банк - ошибка.
CЕП на сегодня на утро не дошел в ...другой банк
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sens
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Додано: Вів 08 бер, 2022 00:56
Що МЕГА все?
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ihorsic
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Додано: Вів 08 бер, 2022 14:22
ihorsic написав:Що МЕГА все?
Похоже все. Гугл пэй сегодня на кассе отказ
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kolyuchy
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:39
Потянул Моней с Тодо. Зашло мгновенно.
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