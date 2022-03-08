kolyuchy написав:У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы. А вот мобильник пополнился
СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет. Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно. Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз
sens написав:[quote="5407987:kolyuchy"]У меня в аппе тодо не работает. СМС приходит, потом ошибка. Пробовал разные суммы. А вот мобильник пополнился
СЕП ушел,не дошел. Будет понятно после 8 марта,обещанные нбу платежи не летают сегодня
Скорее всего 8 отказ будет. Наружу с тодо ни толкнуть, ни потянуть. Отлупы. Оплатить мобилу и перевести с тодокарты на тодокарту можно. Заблочили все исходящие переводы. Спасибо Мегабанку за поддержку!
например, только что чужим р2р с тодо стянул нормально, только лимит походу до 5000 за раз[/quote]Попробовал потянуть только что - сработало. Перед этим правда изменил лимит на переводы с карты в большую сторону. Пробую толкнуть в другой банк - ошибка.