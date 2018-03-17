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Обслуговування в українських
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2017 12:02

  alexualex написав:
  Унуноктий написав:а чего ОркАда перестала давать отчётность в АУБ?


С какой радости им подавать туда отчетность, разве они являются членами АУБ?

  Квесторе_поверніться написав:на АУБі помісячна....оперативніше видно динаміку змін.


"Оперативность" и "достоверность" АУБ налицо: последнее обновление списка членов АУБ - 01.03.2012 (!!!!!!!!!!!!!!!!), список открывается из гугла но не из сайта

раньше давала
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2017 16:31

Ляшко молодец

http://oligarh.media/2017/04/04/lyashko ... hit-dengi/

На банковских счетах Ляшко 390 тысяч 985 гривень и 700 тысяч долларов в государственном «Ощадбанке», а также 1 миллион 933 тысячи 853 гривны в банке «Аркада». В национализированном «Приватбанке» депутат хранит пять тысяч гривень.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2017 06:46

  sens написав:http://oligarh.media/2017/04/04/lyashko-pokazal-v-kakih-bankah-derzhit-dengi/

На банковских счетах Ляшко 390 тысяч 985 гривень и 700 тысяч долларов в государственном «Ощадбанке», а также 1 миллион 933 тысячи 853 гривны в банке «Аркада». В национализированном «Приватбанке» депутат хранит пять тысяч гривень.

Ну ляшко у випадку шухеру залишиться при своїх, тому це не показник і рівнятись на нього, для пересічного
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:16

http://www.credit-rating.ua/ru/events/p ... ses/14281/
З негативу
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:38

Квесторе_поверніться Увы... Знаю достаточно банков, которым это агентство (не уверена, что там работает больше 1 человека) давало хороший рейтинг буквально накануне банкротства. Как они мне ответили "То, что банк не проводит Ваши платежи - это не проблемы нашего рейтингового агентства". Увы, им не откажешь в логике... Увы!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:39

Скупердяй А представляете, когда забирать будет? Ну, ощаду дадут рефинанс - не есть проблем... А вот Аркаде - большой вопрос!
Marica
 
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