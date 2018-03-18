На банковских счетах Ляшко 390 тысяч 985 гривень и 700 тысяч долларов в государственном «Ощадбанке», а также 1 миллион 933 тысячи 853 гривны в банке «Аркада». В национализированном «Приватбанке» депутат хранит пять тысяч гривень.
sens написав:http://oligarh.media/2017/04/04/lyashko-pokazal-v-kakih-bankah-derzhit-dengi/
На банковских счетах Ляшко 390 тысяч 985 гривень и 700 тысяч долларов в государственном «Ощадбанке», а также 1 миллион 933 тысячи 853 гривны в банке «Аркада». В национализированном «Приватбанке» депутат хранит пять тысяч гривень.
Ну ляшко у випадку шухеру залишиться при своїх, тому це не показник і рівнятись на нього, для пересічного
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Квесторе_поверніться Увы... Знаю достаточно банков, которым это агентство (не уверена, что там работает больше 1 человека) давало хороший рейтинг буквально накануне банкротства. Как они мне ответили "То, что банк не проводит Ваши платежи - это не проблемы нашего рейтингового агентства". Увы, им не откажешь в логике... Увы!