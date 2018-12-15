1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:13
тем кто любит безнал с отсрочкой
iurii44
1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.
никому не верю
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