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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:13

тем кто любит безнал с отсрочкой

iurii44
https://arkada.ua/public/files/deposit/ ... _02_18.pdf

1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:22

  sens написав:iurii44
https://arkada.ua/public/files/deposit/ ... _02_18.pdf

1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.

Банка може 3 дні слати...що тоді?
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