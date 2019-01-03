1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:13
тем кто любит безнал с отсрочкой
iurii44
1.3. У разі внесення коштів на вклад шляхом безготівкового перерахування Вкладник це здійснює
одним платежем у сумі ______грн. протягом двох операційних днів з дати укладання Договору.
никому не верю
Додано: Нед 16 гру, 2018 21:22
Банка може 3 дні слати...що тоді?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 17 гру, 2018 05:38
Во Львове нет Аркады,расслабляемся. С приват можно отправить и деньги на следующий день будут на счету. В противном случае,сделка со стороны Аркады будет закрыта без внесенных средств. Для справки-ваш друг Ляшко из официальных источников держит в этом банке не один фонд гарантирования. Не агитирую...МАБУТЬ.
никому не верю
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17
Ляшко и ещё несколько очень известных людей всегда успевают забрать свои вклады, до того, когда в банке начинается "шухер"...
Просто счастливчики...
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:49
19%
Грошовий вклад на визначений термін з фіксованою відсотковою ставкою та щомісячним отриманням процентів. Розмір відсоткової ставки залежить від строку вкладу (у гривнях).
12 місяців + 5 днів 19,0% від 1млн.
никому не верю
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:33
В случае возврата через Фонд - 200 000грн
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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