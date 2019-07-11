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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:31

  TylerTruman_ написав:Подальша доля Аркади може виявитися сумною?


залежить від долі влади, але банк ставками і так малоцікавий
Basilio2020
 
Повідомлень: 74
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:02

Re: Аркада

НБУ запретил привлекать Аркаде новые средства клиентов. В случае введения временной администрации, в какую очередь попадают клиенты, инвестировавшие в жилье? В 7-ю?
rsq
 
Повідомлень: 56
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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  #<1 ... 32333435
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