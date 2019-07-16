Додано: Чет 11 лип, 2019 22:46

Я инвестор 14 дома ЖК Эврика г.Киев. Более 18 месяцев не могу получить квартиру согласно условиям договора с застройщиком Аркада.

Каждые три месяца переносят сдачу дома и так уже 18 месяцев. В письмах задержку обосновывают следующими причинами - "в связи с оттоком специалистов за границу ТОВ Аркада-Будівництво вынуждено было дополнительно заключить договор с другими организациями...", " в связи с долгосрочной процедурой согласования генерального плана..." В последних письмах после 18 месяцев задержки указаны причины " выполняются внутренние отделочные, специальные и фасадные работы..."

Ситуация по другим строящимся домам ЖК Эврика схожая, если не сказать хуже.

В зимнее и летнее время строители не работают. Отношение компании к клиентам грубое и неуважительное, ущемляющее все права инвесторов. А также банк ведет нечестную информационную деятельность, привлекая провокаторов и ботов.

По истечении времени инвестиционная стоимость такой недвижимости теряется. А тем, кто приобретает квартиру у застройщика Аркада для собственного проживания и одновременно снимает квартиру в ожидании сдачи инвестируемой, нецелесообразно рассматривать такую инвестицию вообще.

На сегодняшний день задержка сдачи дома больше, чем плановые сроки его постройки.

Насколько эффективный менеджмент компании, способен ли застройщик вообще справиться с проблемами менеджмента, на основании чего делаются прогнозы и выставляются сроки остается большим вопросом. А самый главный вопрос - будет ли сдан дом и когда?