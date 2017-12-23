Интересно. Вы правы, даже в Николаеве (не Львовской области) указан Львов.
09.12.2017 12.12.2017 Покупка (OKKO(30000150), LVIV, UKR,MCC 5983)
Уже сегодня снова наберу горячую линию ОККО.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 гру, 2017 00:37
Интересно. Вы правы, даже в Николаеве (не Львовской области) указан Львов.
09.12.2017 12.12.2017 Покупка (OKKO(30000150), LVIV, UKR,MCC 5983)
Уже сегодня снова наберу горячую линию ОККО.
Додано: Нед 24 гру, 2017 00:53
Ну а какая разница какой город указан? ОККО-Пэй это удаленная/дистанционная инет-оплата, в отличие от оплаты через местную кассу. А фирма ОККО зарегистрирована во Львове
... делайте хоть что-нибудь!
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