RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5070507150725073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 870
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 870
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:37

  guntherhouse777 написав:Олег1964,
я заправлялся не в Лемберге. У Окко , как я понимаю, всегда Львов указан в выписке Аллы.
Алла, Тася, Идея, Моня, Универ-у всех есть 5983, да и 5541 и 5542.

Интересно. Вы правы, даже в Николаеве (не Львовской области) указан Львов.
09.12.2017 12.12.2017 Покупка (OKKO(30000150), LVIV, UKR,MCC 5983)
Уже сегодня снова наберу горячую линию ОККО.
:(
Олег1964
 
Повідомлень: 16
З нами з: 03.10.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 00:53

  Олег1964 написав:
  guntherhouse777 написав:Олег1964,
я заправлялся не в Лемберге. У Окко , как я понимаю, всегда Львов указан в выписке Аллы.
Алла, Тася, Идея, Моня, Универ-у всех есть 5983, да и 5541 и 5542.

Интересно. Вы правы, даже в Николаеве (не Львовской области) указан Львов.
09.12.2017 12.12.2017 Покупка (OKKO(30000150), LVIV, UKR,MCC 5983)
Уже сегодня снова наберу горячую линию ОККО.
:(

Ну а какая разница какой город указан? ОККО-Пэй это удаленная/дистанционная инет-оплата, в отличие от оплаты через местную кассу. А фирма ОККО зарегистрирована во Львове :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 22816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5070507150725073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 832, 833, 834
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8332 1235150
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 03:12
EKO
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 878, 879, 880
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
8794 1727829
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 02:48
Козак-характерник
ВТБ Банк 1 ... 1196, 1197, 1198
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11976 2351930
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 13:03
LuckyG
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1579)
24.12.2017 03:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.