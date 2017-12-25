viewtopic.php?p=4244807#p4244807
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:05
viewtopic.php?p=4244807#p4244807
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:06
А нам тут уже ОфПред слил инсайд, шо магарыч будет и в сл. году. Мы на расслабоне уже недели две
ПС. Блиин, оо время у меня бежит то. Ток неделя оказ-ся прошла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:33
BBC
Это надо разбираться с условиями их пополнения.
А в отделении могу пополнить не я, через терминал или банкомат без комиссии с моей картой?
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:36
Через банкомат да, но сумма более 5 кгрн должна быть.
Или пополнять дебетку, а с нее уже кредитку.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:18
Re: Альфа-Банк
По ЭКО маркету бонусная программа бессрочная?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:58
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