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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5072507350745075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 871
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 871
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:05

  sevs написав:Подскажите, не очень внимательно следил за новой информацией. Вроде как кэшбек по картам Максимум анонсировался до конца этого года. Продлят ли его на следующий год или будут какие-то другие акции?

viewtopic.php?p=4244807#p4244807
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:06

  sevs написав:Подскажите, не очень внимательно следил за новой информацией. Вроде как кэшбек по картам Максимум анонсировался до конца этого года. Продлят ли его на следующий год или будут какие-то другие акции?

А нам тут уже ОфПред слил инсайд, шо магарыч будет и в сл. году. Мы на расслабоне уже недели две :)

ПС. Блиин, оо время у меня бежит то. Ток неделя оказ-ся прошла :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:33

BBC
Это надо разбираться с условиями их пополнения.
А в отделении могу пополнить не я, через терминал или банкомат без комиссии с моей картой?
lean
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:36

  lean написав:BBC
Это надо разбираться с условиями их пополнения.
А в отделении могу пополнить не я, через терминал или банкомат без комиссии с моей картой?

Через банкомат да, но сумма более 5 кгрн должна быть.
Или пополнять дебетку, а с нее уже кредитку.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:18

Re: Альфа-Банк

По ЭКО маркету бонусная программа бессрочная?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:58

  2XL написав:По ЭКО маркету бонусная программа бессрочная?

2XL, добрый вечер! Да, бонусная программа по ко-бренд карте бессрочная.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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