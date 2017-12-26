Можно, будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:02
Додано: Сер 27 гру, 2017 06:10
Re: Альфа-Банк
Ув. Альфа-Банк.
Пройдут ли транзакции 29-го в пятницу этим днем? Например перевод на сбер с карты . Или все это будет проведено 3-го января???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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