RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5073507450755076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 871
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 871
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:02

  envyme1 написав:А если по кредитке Максимум использовал весь кредитный лимит до РД, можно ли ее пополнить и дальше пользоваться? И будет ли кешбек?


Можно, будет.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7975
З нами з: 16.11.11
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 06:10

Re: Альфа-Банк

Ув. Альфа-Банк.
Пройдут ли транзакции 29-го в пятницу этим днем? Например перевод на сбер с карты . Или все это будет проведено 3-го января???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 04.02.12
Подякував: 166 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5073507450755076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2951, 2952, 2953
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29526 3627860
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 06:47
-VICTOR-
ВТБ Банк 1 ... 1196, 1197, 1198
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11978 2353237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 00:07
IMPRINTER
А-Банк 1 ... 835, 836, 837
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8369 1240550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 00:05
kreuz
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.