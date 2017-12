Додано: Сер 27 гру, 2017 15:59

VLADPn написав: Ув. Альфа-Банк.

Пройдут ли транзакции 29-го в пятницу этим днем? Например перевод на сбер с карты . Или все это будет проведено 3-го января??? Ув. Альфа-Банк.Пройдут ли транзакции 29-го в пятницу этим днем? Например перевод на сбер с карты . Или все это будет проведено 3-го января???

VLADPn, добрый день. Все операции по картам, проведенные клиентами через раздел Платежи My Alfa Bank, выполненные с 17:01 28.12.2017 по 02.01.2018 - будут обработаны 03.01.2018.Депозиты:•депозиты, инициированные клиентами 28.12.2017 до 22:45 - будут открыты текущей датой 28.12.2017.•депозиты, инициированные клиентами после 22.45 - 28.12.2017 - будут открыты 03.01.2018.•пополнение депозитов/частичное снятие по депозитам 28.12.2017 до 19:00 - в стандартном режиме, после 19:00 28.12.2017 - пополнение/частичное снятие произойдет 03.01.2018.Кредиты:•погашение кредитов на Главной странице My Alfa Bank - до 19:00 28.12.2017- в стандартном режиме, после 19:00 28.12.2017 - зачисление произойдет 03.01.2018.•если погашение кредитов через раздел Платежи My Alfa Bank•до 17:00 28.12.2017 - в стандартном режиме,•после 17:00 28.12.2017 - зачисление произойдет 03.01.2018.