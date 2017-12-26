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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5075507650775078>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 871
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 871
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:11

Re: Альфа-Банк

Офпреда кто-то видел или у них уже выходной?
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:16

anis
Корпоратив. :D
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:59

  VLADPn написав:Ув. Альфа-Банк.
Пройдут ли транзакции 29-го в пятницу этим днем? Например перевод на сбер с карты . Или все это будет проведено 3-го января???

VLADPn, добрый день. Все операции по картам, проведенные клиентами через раздел Платежи My Alfa Bank, выполненные с 17:01 28.12.2017 по 02.01.2018 - будут обработаны 03.01.2018.
Депозиты:
•депозиты, инициированные клиентами 28.12.2017 до 22:45 - будут открыты текущей датой 28.12.2017.
•депозиты, инициированные клиентами после 22.45 - 28.12.2017 - будут открыты 03.01.2018.
•пополнение депозитов/частичное снятие по депозитам 28.12.2017 до 19:00 - в стандартном режиме, после 19:00 28.12.2017 - пополнение/частичное снятие произойдет 03.01.2018.
Кредиты:
•погашение кредитов на Главной странице My Alfa Bank - до 19:00 28.12.2017- в стандартном режиме, после 19:00 28.12.2017 - зачисление произойдет 03.01.2018.
•если погашение кредитов через раздел Платежи My Alfa Bank
•до 17:00 28.12.2017 - в стандартном режиме,
•после 17:00 28.12.2017 - зачисление произойдет 03.01.2018.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:04

  anis написав:Подскажите где на сайте можно ознакомиться с тарифами по КК grace world?

anis, добрый день. Ссылка на тарифы https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:08

Alfa_Bank

списания по картоперациям будут проводится по картсчетам по результатам полученного клиринга от МПС 29.12 и 02.01 ?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 27 гру, 2017 16:24, всього редагувалось 2 разів.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:19

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Вперше отримав неприємний досвід співпраці з банком.
Оформив он-лайн депо. Сьогодні бачу в ІБ, що заявка на створення депозиту відхилена. Найцікавіше в цьому - так і не повернулися кошти на рахунок, з якого оформлювався депозит.
А якби не проконтролював - була б "усушка/утруска"?

Прокоментуйте!

V2, доброго дня. Вибачте за незручності. Вже з'ясовую дане питання. Як дізнаюсь всі деталі - одразу відпишусь. Очікуйте, будь ласка.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:23

  vollena71 написав:
  BBC написав:Т.е. желающие обслуживаться без пакетов, откроют депозит с текущего, а получить наличные смогут только с удержанием 1%?

vollena71, добрый день. Комиссия не удерживается при снятии суммы депозита/процентов по депозиту со счета (для всех валют).
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:28

  Alfa_Bank написав:
  vollena71 написав:
  BBC написав:Т.е. желающие обслуживаться без пакетов, откроют депозит с текущего, а получить наличные смогут только с удержанием 1%?

vollena71, добрый день. Комиссия не удерживается при снятии суммы депозита/процентов по депозиту со счета (для всех валют).


А почему тогда убрали цитату соответствующую из новых тарифов?

Тогда можете ли уточнить, согласно какому пункту какого документа сумма депозита/процентов по депозиту со счета (для всех валют) идет без удержания комиссии?

Заранее дякую!
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:52

Alfa_Bank
А, если срок возврата по депозиту 29.12., он на карту вернется 29 или тоже 03.01?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:57

Re: Альфа-Банк

А что у нас будет с кэшбеком по Максимум после 1-01-18?
amc2000
 
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