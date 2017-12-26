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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 15:11
Re: Альфа-Банк
Офпреда кто-то видел или у них уже выходной?
Додано: Сер 27 гру, 2017 15:59
VLADPn, добрый день. Все операции по картам, проведенные клиентами через раздел Платежи My Alfa Bank, выполненные с 17:01 28.12.2017 по 02.01.2018 - будут обработаны 03.01.2018.
Депозиты:
•депозиты, инициированные клиентами 28.12.2017 до 22:45 - будут открыты текущей датой 28.12.2017.
•депозиты, инициированные клиентами после 22.45 - 28.12.2017 - будут открыты 03.01.2018.
•пополнение депозитов/частичное снятие по депозитам 28.12.2017 до 19:00 - в стандартном режиме, после 19:00 28.12.2017 - пополнение/частичное снятие произойдет 03.01.2018.
Кредиты:
•погашение кредитов на Главной странице My Alfa Bank - до 19:00 28.12.2017- в стандартном режиме, после 19:00 28.12.2017 - зачисление произойдет 03.01.2018.
•если погашение кредитов через раздел Платежи My Alfa Bank
•до 17:00 28.12.2017 - в стандартном режиме,
•после 17:00 28.12.2017 - зачисление произойдет 03.01.2018.
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:04
anis, добрый день. Ссылка на тарифы
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:08
Alfa_Bank
списания по картоперациям будут проводится по картсчетам по результатам полученного клиринга от МПС 29.12 и 02.01 ?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 27 гру, 2017 16:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 16:19
V2, доброго дня. Вибачте за незручності. Вже з'ясовую дане питання. Як дізнаюсь всі деталі - одразу відпишусь. Очікуйте, будь ласка.
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:23
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:28
А почему тогда убрали цитату соответствующую из новых тарифов?
Тогда можете ли уточнить, согласно какому пункту какого документа сумма депозита/процентов по депозиту со счета (для всех валют) идет без удержания комиссии?
Заранее дякую!
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:52
Alfa_Bank
А, если срок возврата по депозиту 29.12., он на карту вернется 29 или тоже 03.01?
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:57
Re: Альфа-Банк
А что у нас будет с кэшбеком по Максимум после 1-01-18?
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