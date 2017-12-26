Додано: Сер 27 гру, 2017 16:08

Alfa_Bank



списания по картоперациям будут проводится по картсчетам по результатам полученного клиринга от МПС 29.12 и 02.01 ?

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 27 гру, 2017 16:24, всього редагувалось 2 разів.

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