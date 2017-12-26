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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5075507650775078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 871
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 871
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:09

  amc2000 написав:А что у нас будет с кэшбеком по Максимум после 1-01-18?

Акцію "Не відкладай життя на завтра" продовжено по «30» червня 2018 року включно.
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:28

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

списания по картоперациям будут проводится по картсчетам по результатам полученного клиринга от МПС 29.12 и 02.01 ?

IMPRINTER, добрый вечер. Нет, операции будут загружаться ежедневно.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:31

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

списания по картоперациям будут проводится по картсчетам по результатам полученного клиринга от МПС 29.12 и 02.01 ?

IMPRINTER, добрый вечер. Нет, операции будут загружаться ежедневно.


я о датах проводок по счету ...
проводка по счету у вас всегда на сл. рабочий день после дня когда Альфа получила подтверждение от МПС (клиринг).
К примеру вы получите подтверждение от МПС за транзакции 28.12 и 01.01
вы проведете это по картсчету 29.12 и 02.01 или обе суммы 03.01 ?

это крайне важно т.к. возможно крепкое попадалово.
поэтому повторяю вопрос - будут ли проводиться по счетам какие либо операции в т.ч. внутрибанковские, в т.ч. операции по подтвержденным транзакциям от МПС по счетам клиентов 29.12 и 02.01, т.к. это как бы полурабочие дни для банковской системы.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:39

  Annet_ написав:Alfa_Bank
А, если срок возврата по депозиту 29.12., он на карту вернется 29 или тоже 03.01?

Alfa_Bank
Прошу ответить на мой вопрос, для меня это крайне важно.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:42

  Annet_ написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
А, если срок возврата по депозиту 29.12., он на карту вернется 29 или тоже 03.01?

Alfa_Bank
Прошу ответить на мой вопрос, для меня это крайне важно.


этот вопрос расширяет вопрос заданный мной выше, а именно:
1) будут ли какие-либо проводки о списаниях/зачислениях по счетам клиентам 29.12 и 02.01 ?
2) если да, то указать исчерпывающий перечень операций по которым они будут.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:46

  curiousobro написав:
  vollena71 написав:
  BBC написав:Т.е. желающие обслуживаться без пакетов, откроют депозит с текущего, а получить наличные смогут только с удержанием 1%?

vollena71, добрый день. Комиссия не удерживается при снятии суммы депозита/процентов по депозиту со счета (для всех валют).


А почему тогда убрали цитату соответствующую из новых тарифов?

Тогда можете ли уточнить, согласно какому пункту какого документа сумма депозита/процентов по депозиту со счета (для всех валют) идет без удержания комиссии?

Заранее дякую!

curiousobro, приношу извинения, надосмотрела :( Комиссия отсутствует до 18/01, с 19/01 - 1%.
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