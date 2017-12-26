списания по картоперациям будут проводится по картсчетам по результатам полученного клиринга от МПС 29.12 и 02.01 ?
IMPRINTER, добрый вечер. Нет, операции будут загружаться ежедневно.
я о датах проводок по счету ... проводка по счету у вас всегда на сл. рабочий день после дня когда Альфа получила подтверждение от МПС (клиринг). К примеру вы получите подтверждение от МПС за транзакции 28.12 и 01.01 вы проведете это по картсчету 29.12 и 02.01 или обе суммы 03.01 ?
это крайне важно т.к. возможно крепкое попадалово. поэтому повторяю вопрос - будут ли проводиться по счетам какие либо операции в т.ч. внутрибанковские, в т.ч. операции по подтвержденным транзакциям от МПС по счетам клиентов 29.12 и 02.01, т.к. это как бы полурабочие дни для банковской системы.
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Annet_ написав:Alfa_Bank А, если срок возврата по депозиту 29.12., он на карту вернется 29 или тоже 03.01?
Alfa_Bank Прошу ответить на мой вопрос, для меня это крайне важно.
этот вопрос расширяет вопрос заданный мной выше, а именно: 1) будут ли какие-либо проводки о списаниях/зачислениях по счетам клиентам 29.12 и 02.01 ? 2) если да, то указать исчерпывающий перечень операций по которым они будут.
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