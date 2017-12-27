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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 21:29
WachtAmRhein написав:
Проводки 29го будут 100%. По многолетним наблюдениям то что должно списаться - спишется, а что не должно - переедет на следующий год. А вот 2е число - вопрос.
Только вопрос когда спишется, 2-го или 3-го. Уже попал один раз, когда был выходной понедельник. Умудрились провести по счету в выходной понедельник. Накрылась рассрочка и лихорадочно гасил кредитку.
Очень интересует когда проведут по счету траты 30 и 31 декабря?
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Додано: Сер 27 гру, 2017 21:42
Чи залишились якісь нюанси при поповненні своїх карт з ощадного? Онлайн проведення по рахунку тепер працює 24/7. Якщо РД у вихідні сюрпризів не повинно ж бути?))
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stryzhko
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:13
stryzhko написав:
Чи залишились якісь нюанси при поповненні своїх карт з ощадного? Онлайн проведення по рахунку тепер працює 24/7. Якщо РД у вихідні сюрпризів не повинно ж бути?))
Шутите? онлайн тока авторизац лимит меняется, а по картсчетам (в т.ч. и кредитным) суммы проводятся оперднём
так шо если РД попало на выходные, то для избавления от РКО нуна, как всегда, в Пт. загаситься. А сумма для погашения д.б. посчитана Вами на свой страх и риск
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clientage
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:15
Alfa_Bank
Пані Алла, привіт!
З наступаючими зимовими святами!
Здоров'я всім співробітникам банка, процвітання на благо клієнтів! А подаруночки для козака будуть під ялиночку? Дякую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:16
Alfa_Bank написав:
curiousobro, приношу извинения, надосмотрела
Комиссия отсутствует до 18/01, с 19/01 - 1%.
уточните у профильного отдела по комиссии при выдаче налички с текущего счета при следующих условиях:
1. если у клиента есть оформленый пакет.
2. если это депозитные проценты/тело.
ИМХО только с перепою можно было додуматься отменить данные условия. Так как смыслу ноль а плеваться клиенты будут на всю катушку.
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mephala
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:43
clientage написав:Шутите? онлайн тока авторизац лимит меняется, а по картсчетам (в т.ч. и кредитным) суммы проводятся оперднём
Цілком серйозно)) Про авторизаційний ліміт в курсі. Відправив з ощадного в 20.35, щоб завтра до 13.00 кошти зайшли на рахунок. В МАБ у виписці операція проведена сьогоднішнім числом. Де шукати правди?)) Чи є якись час Х до якого можливі проведення поточним днем? До 21.00? 22.00?
P.S. Відправив в 22.02 - в МАБі проведення 28-м.
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stryzhko
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:51
stryzhko написав:
Відправив в 22.02 - в МАБі проведення 28-м.
Ооо, нашли таки
А вот Вам ещё в копилку:
17.12.2017 16:06... 18.12.2017...Часткове повернення коштів за угодою TDRM00....
ПС. Вот в МАБе включили реХламу бегущей строкой (скролится мышкой). Там про пополняшки с депо(а эт тока Сбер ваащето пополняемый) указан дедлайн 19:00. А Вы вот ухитрились 22:00 пробить. Будьте осторожны !
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 27 гру, 2017 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:54
WachtAmRhein написав:Проводки 29го будут 100%. По многолетним наблюдениям то что должно списаться - спишется, а что не должно - переедет на следующий год. А вот 2е число - вопрос.
Обычно 2-го будут сворачивать баланс и только. Все остальное будет третьим числом. Но подождём конечно что скажет офпред.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 23:03
clientage написав:Ооо, нашли таки
Так то вже інший тестовий платіж. Перший на скрінах в 20.35 і проведений сьогоднішнім днем, аналогічно і по іншій карті в 19.30 - теж сьогодні пройшов. Це ж явно не наступний опер.день. Про платежі у вихідні все ясно. Питання тепер до котрої години в робочі можна відправляти? До 22.00? Чи ніхто не тестував ще?
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Додано: Сер 27 гру, 2017 23:05
stryzhko написав:
Питання тепер до котрої години в робочі можна відправляти?
см. ПС в viewtopic.php?p=4251949#p4251949
официально -- до 19:00
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