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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5078507950805081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 871
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 871
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:29

  WachtAmRhein написав:Проводки 29го будут 100%. По многолетним наблюдениям то что должно списаться - спишется, а что не должно - переедет на следующий год. А вот 2е число - вопрос.

Только вопрос когда спишется, 2-го или 3-го. Уже попал один раз, когда был выходной понедельник. Умудрились провести по счету в выходной понедельник. Накрылась рассрочка и лихорадочно гасил кредитку.
Очень интересует когда проведут по счету траты 30 и 31 декабря?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:42

Re: Альфа-Банк

Чи залишились якісь нюанси при поповненні своїх карт з ощадного? Онлайн проведення по рахунку тепер працює 24/7. Якщо РД у вихідні сюрпризів не повинно ж бути?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:13

  stryzhko написав:Чи залишились якісь нюанси при поповненні своїх карт з ощадного? Онлайн проведення по рахунку тепер працює 24/7. Якщо РД у вихідні сюрпризів не повинно ж бути?))

Шутите? онлайн тока авторизац лимит меняется, а по картсчетам (в т.ч. и кредитным) суммы проводятся оперднём
так шо если РД попало на выходные, то для избавления от РКО нуна, как всегда, в Пт. загаситься. А сумма для погашения д.б. посчитана Вами на свой страх и риск :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:15

Alfa_Bank Пані Алла, привіт! :P З наступаючими зимовими святами! :P Здоров'я всім співробітникам банка, процвітання на благо клієнтів! А подаруночки для козака будуть під ялиночку? Дякую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:16

  Alfa_Bank написав:curiousobro, приношу извинения, надосмотрела :( Комиссия отсутствует до 18/01, с 19/01 - 1%.


уточните у профильного отдела по комиссии при выдаче налички с текущего счета при следующих условиях:
1. если у клиента есть оформленый пакет.
2. если это депозитные проценты/тело.
ИМХО только с перепою можно было додуматься отменить данные условия. Так как смыслу ноль а плеваться клиенты будут на всю катушку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:43

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Шутите? онлайн тока авторизац лимит меняется, а по картсчетам (в т.ч. и кредитным) суммы проводятся оперднём

Цілком серйозно)) Про авторизаційний ліміт в курсі. Відправив з ощадного в 20.35, щоб завтра до 13.00 кошти зайшли на рахунок. В МАБ у виписці операція проведена сьогоднішнім числом. Де шукати правди?)) Чи є якись час Х до якого можливі проведення поточним днем? До 21.00? 22.00?
P.S. Відправив в 22.02 - в МАБі проведення 28-м.

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:51

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Відправив в 22.02 - в МАБі проведення 28-м.

Ооо, нашли таки
А вот Вам ещё в копилку:
17.12.2017 16:06... 18.12.2017...Часткове повернення коштів за угодою TDRM00....

ПС. Вот в МАБе включили реХламу бегущей строкой (скролится мышкой). Там про пополняшки с депо(а эт тока Сбер ваащето пополняемый) указан дедлайн 19:00. А Вы вот ухитрились 22:00 пробить. Будьте осторожны ! :)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 27 гру, 2017 22:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:54

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:Проводки 29го будут 100%. По многолетним наблюдениям то что должно списаться - спишется, а что не должно - переедет на следующий год. А вот 2е число - вопрос.
Обычно 2-го будут сворачивать баланс и только. Все остальное будет третьим числом. Но подождём конечно что скажет офпред.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:03

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Ооо, нашли таки

Так то вже інший тестовий платіж. Перший на скрінах в 20.35 і проведений сьогоднішнім днем, аналогічно і по іншій карті в 19.30 - теж сьогодні пройшов. Це ж явно не наступний опер.день. Про платежі у вихідні все ясно. Питання тепер до котрої години в робочі можна відправляти? До 22.00? Чи ніхто не тестував ще?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:05

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Питання тепер до котрої години в робочі можна відправляти?

см. ПС в viewtopic.php?p=4251949#p4251949
официально -- до 19:00 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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