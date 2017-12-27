clientage написав:официально -- до 19:00
Мабуть, Постернак на корпоратив не пішов і сьогодні до 21.00 працював, відправляв платежі)) Завтра потестуємо)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:13
Re: Альфа-Банк
Мабуть, Постернак на корпоратив не пішов і сьогодні до 21.00 працював, відправляв платежі)) Завтра потестуємо)
Додано: Чет 28 гру, 2017 06:35
Алексей Постернак
Лучше обратить внимание на KARBO
Это с МК. Его рекомендация для фронмена Мони.
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