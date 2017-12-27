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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5078507950805081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 871
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
241
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 871
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:13

Re: Альфа-Банк

clientage написав:официально -- до 19:00 :)

Мабуть, Постернак на корпоратив не пішов і сьогодні до 21.00 працював, відправляв платежі)) Завтра потестуємо)
stryzhko
 
Повідомлень: 259
З нами з: 04.10.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 06:35

Алексей Постернак
Лучше обратить внимание на KARBO

Это с МК. Его рекомендация для фронмена Мони.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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  #<1 ... 5078507950805081
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