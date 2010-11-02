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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 17:39
Vorlon написав:
Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов?
Вообще это не смешно, хоть у меня и нет тек.счета в Алле.
Повангуйте какой следующий продукт пойдет под нож?
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:44
Стас написав: Vorlon написав:
Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов?
а в чём проблема? с текущего перекиньте на сберегательный и снимите с него без комиссии...
в банке уже это предусмотрели и без этой подсказки
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:53
Alfa_Bank написав:
mephala, при выдаче наличных средств с текущего счета с 19.01. комиссия составит 1% от суммы снятия, в том числе, если есть Пакет услуг, и в том числе, если это депозитные средства.
Бесплатный альтернативный канал снятия депозитных средств - перечисление денежных средств с депозита на карточный счет, оформленный в рамках Пакета услуг.
Пенсов жалко.
Недавно в отделении при мне пришел дедушка снимать проценты на хлебушек.
Так вот там карты не было, хотя ему не преминули ее предложить.
Он сказал примерно следующее - я нихрена не понимаю в этих картах ну их в лес.
Вот придет он после 19/01 и будет ему счастье, меньше на 1%.
Печально.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:57
Так что там со ставками с 01,01,18 ?Alfa_Bank
, продолжайте нас радовать праздничной информацией
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:13
Vorlon написав:
Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов?
открыть Сбер, пополнить с текущего Сбер и снять со Сбера в кассе.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:14
IMPRINTER
Так тут сегодня что-то упомянули про грядущий контроль сроков на Сберсчёте
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Vorlon
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:18
Vorlon написав:IMPRINTER
Так тут сегодня что-то упомянули про грядущий контроль сроков на Сберсчёте
каких сроков?
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Додано: Чет 28 гру, 2017 18:19
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Vorlon
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