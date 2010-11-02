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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5082508350845085>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:39

  Vorlon написав:Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов? :lol:

Вообще это не смешно, хоть у меня и нет тек.счета в Алле.
Повангуйте какой следующий продукт пойдет под нож?
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:41

  Vorlon написав:Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов? :lol:

а в чём проблема? с текущего перекиньте на сберегательный и снимите с него без комиссии...
Стас
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:44

  Стас написав:
  Vorlon написав:Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов? :lol:

а в чём проблема? с текущего перекиньте на сберегательный и снимите с него без комиссии...

в банке уже это предусмотрели и без этой подсказки
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:53

  Alfa_Bank написав:mephala, при выдаче наличных средств с текущего счета с 19.01. комиссия составит 1% от суммы снятия, в том числе, если есть Пакет услуг, и в том числе, если это депозитные средства.
Бесплатный альтернативный канал снятия депозитных средств - перечисление денежных средств с депозита на карточный счет, оформленный в рамках Пакета услуг.


Пенсов жалко.

Недавно в отделении при мне пришел дедушка снимать проценты на хлебушек.
Так вот там карты не было, хотя ему не преминули ее предложить.
Он сказал примерно следующее - я нихрена не понимаю в этих картах ну их в лес.
Вот придет он после 19/01 и будет ему счастье, меньше на 1%.

Печально.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:57

Так что там со ставками с 01,01,18 ?
Alfa_Bank , продолжайте нас радовать праздничной информацией :)
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:13

  Vorlon написав:Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов? :lol:


открыть Сбер, пополнить с текущего Сбер и снять со Сбера в кассе.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:14

IMPRINTER
Так тут сегодня что-то упомянули про грядущий контроль сроков на Сберсчёте :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:18

  Vorlon написав:IMPRINTER
Так тут сегодня что-то упомянули про грядущий контроль сроков на Сберсчёте :o


каких сроков?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:19

IMPRINTER
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:19

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:IMPRINTER
Так тут сегодня что-то упомянули про грядущий контроль сроков на Сберсчёте :o


каких сроков?


Сроков нахождения денежек на счёте.
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