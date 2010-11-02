Vorlon написав:IMPRINTER
viewtopic.php?p=4252109#p4252109
это бред - какие могут быть сроки при свободном снятии и пополнении?...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:35
это бред - какие могут быть сроки при свободном снятии и пополнении?...
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:37
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:47
2 Альфа-Банк
Уважаемая Альфабанк
Проясните пожалуйста детали нового механизма "контроля нахождения средств на сберсчете", о котором форумчане упоминают на форуме.
Заранее дякую!
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:49
Ну банк по условиям договора как угодно может крутить тарифами.
Вот и крутит. Как умеет.
Посмотрим на разъяснения офпреда.
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:54
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:59
Нужно будет снять открою и тут же закрою пакет. Мне тексчет важен для удаленного открытия валютных депо, которые пока не планирую снимать, а планирую переразмещать. А с картсчета при отсутствии активной карты этого сделать нельзя.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 28 гру, 2017 19:28
присоединяюсь
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
реклама
|