RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5082508350845085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:35

  Vorlon написав:IMPRINTER
viewtopic.php?p=4252109#p4252109

это бред - какие могут быть сроки при свободном снятии и пополнении?...
Стас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 21.03.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:37

  WachtAmRhein написав:
  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:IMPRINTER
Так тут сегодня что-то упомянули про грядущий контроль сроков на Сберсчёте :o


каких сроков?


Сроков нахождения денежек на счёте.

На сколько я помню, что-то подобное было в банке "Platinum Bank". :D
Охотник на деньги
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 19.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:47

2 Альфа-Банк

Уважаемая Альфабанк

Проясните пожалуйста детали нового механизма "контроля нахождения средств на сберсчете", о котором форумчане упоминают на форуме.

Заранее дякую!
curiousobro
 
Повідомлень: 572
З нами з: 21.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:49

  Стас написав:
  Vorlon написав:IMPRINTER
viewtopic.php?p=4252109#p4252109

это бред - какие могут быть сроки при свободном снятии и пополнении?...


Ну банк по условиям договора как угодно может крутить тарифами.
Вот и крутит. Как умеет.
Посмотрим на разъяснения офпреда.
curiousobro
 
Повідомлень: 572
З нами з: 21.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:54

Alfa_Bank Если рассрочка=кред.лимиту нужно вносить что-либо до РД?
Комисию снимут?
Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12335
З нами з: 12.08.10
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:59

  Vorlon написав:Ха-ха, что теперь скажут фанаты текущих счетов? :lol:

Нужно будет снять открою и тут же закрою пакет. Мне тексчет важен для удаленного открытия валютных депо, которые пока не планирую снимать, а планирую переразмещать. А с картсчета при отсутствии активной карты этого сделать нельзя.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12335
З нами з: 12.08.10
Подякував: 972 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:28

  curiousobro написав:Уважаемая Альфабанк

Проясните пожалуйста детали нового механизма "контроля нахождения средств на сберсчете", о котором форумчане упоминают на форуме.

Заранее дякую!



присоединяюсь
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32777
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5206 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 5082508350845085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, BBC, Google Feedfetcher, v57 і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1447, 1448, 1449
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14486 2044673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 19:26
2XL
Банк Глобус 1 ... 265, 266, 267
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2661 371268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 19:11
Vuch
ВТБ Банк 1 ... 1197, 1198, 1199
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11980 2354403
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 18:12
IMPRINTER
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (50847)
28.12.2017 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.