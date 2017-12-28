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Альфа-Банк
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:23
Aps написав: Фантом написав: Aps написав:
Та дата зачисления что на картинке ни на что не влияет. Смотрите выписку по кредитку которую пополняли.
Ок, гляну. Может действительно зря кипишую. Т.е. получается проводка будет сегодняшним днём, а баланс увеличится 3 января?
Все должно сегодняшним. Может сбой какой в балансе ну или не туда отправили.
Да, в Мабе в выписке по карте зачисление есть, но баланс карты без этой суммы и смс о зачислении не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:31
IMPRINTER написав:
если по номеру счета то точно не будет овера .. но как завтра по номеру счета выполнят платеж непонятно ...
такая же ситуация, но мне не к спеху я и 3 января подожду...
Востаннє редагувалось Кассандра
в Чет 28 гру, 2017 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:33
Фантом написав: Aps написав:
Фантом написав:[quote="4253038:Aps"] Та дата зачисления что на картинке ни на что не влияет. Смотрите выписку по кредитку которую пополняли.
Ок, гляну. Может действительно зря кипишую. Т.е. получается проводка будет сегодняшним днём, а баланс увеличится 3 января?
Все должно сегодняшним. Может сбой какой в балансе ну или не туда отправили.
Да, в Мабе в выписке по карте зачисление есть, но баланс карты без этой суммы и смс о зачислении не было.
[/quote] Контакт центр может озвучить реальный баланс.
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Aps
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:38
Aps написав:
Контакт центр может озвучить реальный баланс.
Контакт центр называет баланс без сегодняшнего пополнения, такой же как в МАБе.
Но в выписке по карте проводка есть. Мистика какая-то. Завтра утром посмотрю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:41
Aps написав: Фантом написав: Aps написав:
Та дата зачисления что на картинке ни на что не влияет. Смотрите выписку по кредитку которую пополняли.
Ок, гляну. Может действительно зря кипишую. Т.е. получается проводка будет сегодняшним днём, а баланс увеличится 3 января?
Все должно сегодняшним. Может сбой какой в балансе ну или не туда отправили.
Плохо тем, кто под льготный период или чтобы избавиться от РКО таким способом гасит (с карты на карту). Ведь Алла хитрая, все это считает по дате зачисления на счет, а не по дате проводки даже, а тем более по дате операции в отличие от Привета и др. А зачисление она откладывает на "після свят", хоть на неделю. Такое уже было и с 25 декабря, а тут даже не на 2-е, а на 3-е января. Может уже после Крещения надо было сразу...
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Sagittarius
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:49
Sagittarius написав:
Плохо тем, кто под льготный период или чтобы избавиться от РКО таким способом гасит (с карты на карту). Ведь Алла хитрая, все это считает по дате зачисления на счет, а не по дате проводки даже, а тем более по дате операции в отличие от Привета и др. А зачисление она откладывает на "після свят", хоть на неделю. Такое уже было и с 25 декабря, а тут даже не на 2-е, а на 3-е января. Может уже после Крещения надо было сразу...
Ну до РД у меня ещё время есть. Просто вылетел из грейса и хотел загаситься пораньше, но видать не судьба. Прикинул, если проведутся 3 января проспонсирую Аллу на дополнительных 6 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 28 гру, 2017 22:59
а еще, у Аллы, в этом месяце расчетный период, дня на 4 увеличился, ну просто так, не до праздников, а после... Хорошо, хоть операций не было.
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
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Чукча
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Додано: Чет 28 гру, 2017 23:31
IMPRINTER написав: Карамболь написав: IMPRINTER написав:
с вашей карты на карту жены потом с карты жены на сбер .. НО
по дебюту жарят за несанкц овер имейте ввиду ...
а можно с моей карты на карту жены по номеру картсчёта? так вроде овера быть не должно...
если по номеру счета то точно не будет овера .. но как завтра по номеру счета выполнят платеж непонятно ...
блин, точно... я наверное единственный здесь, кто не проверил работает ли завтра сэп... ну что ж печально, а так хотелось... спасибо, что ткнули носом, а то завтра залил бы всё на блэк и остался у разбитого корыта... пусть тогда в тасе до нового года полежит...
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Карамболь
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Додано: Чет 28 гру, 2017 23:39
Карамболь
сэп завтра не работает
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:00
Взявшись перечитать условия ощадного, оказалось, что контроль сроков уже там и судя по всему давно. Видимо настало время предьявить этот джокер для особых случаев…
Посмотрим что скажет представитель
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curiousobro
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