Додано: Чет 28 гру, 2017 22:59

а еще, у Аллы, в этом месяце расчетный период, дня на 4 увеличился, ну просто так, не до праздников, а после... Хорошо, хоть операций не было.

Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.