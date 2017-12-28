RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5085508650875088>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:23

  Aps написав:
Фантом написав:
  Aps написав: Та дата зачисления что на картинке ни на что не влияет. Смотрите выписку по кредитку которую пополняли.

Ок, гляну. Может действительно зря кипишую. Т.е. получается проводка будет сегодняшним днём, а баланс увеличится 3 января?
Все должно сегодняшним. Может сбой какой в балансе ну или не туда отправили.

Да, в Мабе в выписке по карте зачисление есть, но баланс карты без этой суммы и смс о зачислении не было. :|
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 18.05.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:31

  IMPRINTER написав:если по номеру счета то точно не будет овера .. но как завтра по номеру счета выполнят платеж непонятно ...

такая же ситуация, но мне не к спеху я и 3 января подожду... :wink:
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 28 гру, 2017 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
 
Повідомлень: 414
З нами з: 04.12.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:33

Re: Альфа-Банк

Фантом написав:
  Aps написав:
Фантом написав:[quote="4253038:Aps"] Та дата зачисления что на картинке ни на что не влияет. Смотрите выписку по кредитку которую пополняли.

Ок, гляну. Может действительно зря кипишую. Т.е. получается проводка будет сегодняшним днём, а баланс увеличится 3 января?
Все должно сегодняшним. Может сбой какой в балансе ну или не туда отправили.

Да, в Мабе в выписке по карте зачисление есть, но баланс карты без этой суммы и смс о зачислении не было. :|[/quote] Контакт центр может озвучить реальный баланс.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 24.06.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:38

  Aps написав: Контакт центр может озвучить реальный баланс.

Контакт центр называет баланс без сегодняшнего пополнения, такой же как в МАБе.
Но в выписке по карте проводка есть. Мистика какая-то. Завтра утром посмотрю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 18.05.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:41

  Aps написав:
Фантом написав:
  Aps написав: Та дата зачисления что на картинке ни на что не влияет. Смотрите выписку по кредитку которую пополняли.

Ок, гляну. Может действительно зря кипишую. Т.е. получается проводка будет сегодняшним днём, а баланс увеличится 3 января?
Все должно сегодняшним. Может сбой какой в балансе ну или не туда отправили.

Плохо тем, кто под льготный период или чтобы избавиться от РКО таким способом гасит (с карты на карту). Ведь Алла хитрая, все это считает по дате зачисления на счет, а не по дате проводки даже, а тем более по дате операции в отличие от Привета и др. А зачисление она откладывает на "після свят", хоть на неделю. Такое уже было и с 25 декабря, а тут даже не на 2-е, а на 3-е января. Может уже после Крещения надо было сразу... :lol:
Sagittarius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 01.05.07
Подякував: 328 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:49

  Sagittarius написав:Плохо тем, кто под льготный период или чтобы избавиться от РКО таким способом гасит (с карты на карту). Ведь Алла хитрая, все это считает по дате зачисления на счет, а не по дате проводки даже, а тем более по дате операции в отличие от Привета и др. А зачисление она откладывает на "після свят", хоть на неделю. Такое уже было и с 25 декабря, а тут даже не на 2-е, а на 3-е января. Может уже после Крещения надо было сразу... :lol:


Ну до РД у меня ещё время есть. Просто вылетел из грейса и хотел загаситься пораньше, но видать не судьба. Прикинул, если проведутся 3 января проспонсирую Аллу на дополнительных 6 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 18.05.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:59

Re: Альфа-Банк

а еще, у Аллы, в этом месяце расчетный период, дня на 4 увеличился, ну просто так, не до праздников, а после... Хорошо, хоть операций не было.
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
Чукча
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 04.12.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:31

  IMPRINTER написав:
  Карамболь написав:
  IMPRINTER написав:с вашей карты на карту жены потом с карты жены на сбер .. НО
по дебюту жарят за несанкц овер имейте ввиду ...

а можно с моей карты на карту жены по номеру картсчёта? так вроде овера быть не должно... :roll:


если по номеру счета то точно не будет овера .. но как завтра по номеру счета выполнят платеж непонятно ...

блин, точно... я наверное единственный здесь, кто не проверил работает ли завтра сэп... ну что ж печально, а так хотелось... спасибо, что ткнули носом, а то завтра залил бы всё на блэк и остался у разбитого корыта... пусть тогда в тасе до нового года полежит...
Карамболь
 
Повідомлень: 358
З нами з: 12.12.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:39

Карамболь

сэп завтра не работает
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32782
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5207 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:00

Re: Альфа-Банк

Взявшись перечитать условия ощадного, оказалось, что контроль сроков уже там и судя по всему давно. Видимо настало время предьявить этот джокер для особых случаев… :)

Посмотрим что скажет представитель
curiousobro
 
Повідомлень: 578
З нами з: 21.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5085508650875088>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Lost і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1197, 1198, 1199
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11981 2354840
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 06:05
sens
А-Банк 1 ... 839, 840, 841
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
8401 1244277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 03:33
WachtAmRhein
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 509, 510, 511
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5105 1283149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 01:08
IMPRINTER
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2845)
29.12.2017 07:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.