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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:14
Re: Альфа-Банк
Есть и такие, которым дешевле платить 27% годовых вместо закидывания своих "впрок". Второй раз за два года такое. Спецом придержали списания четверга чтобы подзаработать. Форменное свинство однако.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:02
Re: Альфа-Банк
Альфа уже провела списание 03.01.17. хотя МАБ пишет ахинею: Обов'язковий мінімальний платіж До 22.12.2017. Если выписку создать наперед, до 03.01.18. То уже видно списание 03.01.17. Наверно еще обновится позже.
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