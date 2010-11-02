RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5088508950905091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:14

Re: Альфа-Банк

Есть и такие, которым дешевле платить 27% годовых вместо закидывания своих "впрок". Второй раз за два года такое. Спецом придержали списания четверга чтобы подзаработать. Форменное свинство однако.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:02

Re: Альфа-Банк

Альфа уже провела списание 03.01.17. хотя МАБ пишет ахинею: Обов'язковий мінімальний платіж До 22.12.2017. Если выписку создать наперед, до 03.01.18. То уже видно списание 03.01.17. Наверно еще обновится позже.
lel
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 10.12.13
Подякував: 771 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5088508950905091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AximuS, Google Feedfetcher, J, novichok, PUnder і 10 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 883, 884, 885
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
8841 1732470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 19:33
lov2108
Идея Банк 1 ... 1449, 1450, 1451
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14503 2046121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 18:34
cdj2
Банк Глобус 1 ... 265, 266, 267
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
2667 371978
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 18:07
Кащей
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12299)
29.12.2017 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.