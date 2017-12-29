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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5088508950905091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:14

Re: Альфа-Банк

Есть и такие, которым дешевле платить 27% годовых вместо закидывания своих "впрок". Второй раз за два года такое. Спецом придержали списания четверга чтобы подзаработать. Форменное свинство однако.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:02

Re: Альфа-Банк

Альфа уже провела списание 03.01.17. хотя МАБ пишет ахинею: Обов'язковий мінімальний платіж До 22.12.2017. Если выписку создать наперед, до 03.01.18. То уже видно списание 03.01.17. Наверно еще обновится позже.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:31

Re: Альфа-Банк

:) Так :? СЭП не работает сегодня как я понял, а если сегодня через ИБ оформил депо то каким числом начнут капать проценты, с завтрашнего числа или с 4 января, а может с 9 :?:
Востаннє редагувалось Михалыч в П'ят 29 гру, 2017 20:36, всього редагувалось 2 разів.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:35

  Михалыч написав:Так :? СЭП не работает сегодня как я понял, а если сегодня через ИБ оформил депо то каким числом начнут капать проценты, с завтрашнего числа или с 4 января :?:

см. viewtopic.php?p=4252298#p4252298
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:37

  clientage написав:
  Михалыч написав:Так :? СЭП не работает сегодня как я понял, а если сегодня через ИБ оформил депо то каким числом начнут капать проценты, с завтрашнего числа или с 4 января :?:

см. viewtopic.php?p=4252298#p4252298


Спасибо :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:46

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Что-то я не понял.
В 10:38 гасил с дебетки кредитку по номеру счёта. Платёж висит в зелёном статусе завершён с 15:00, но на кредитке денег нет.

Фантом, добрый день! Если Ваш вопрос еще актуален, то для возможности его рассмотреть укажите, пожалуйста, в личном сообщении Ваш ИНН, ФИО, последние четыре цифры карты, с которой выполняли перечисление.


Всё нормально. Ровно в 11:00 баланс выровнялся. Проводка вчерашним днём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 05:20

  Vorlon написав:yuri1978
Да, был и остаюсь таковым! ;) И не я один :P


Если 30-31.12. совершить платеж Максимкой св.1000, что раньше случится: проведение по счету или выплата КБ?
Иншалла или таки "Пляка знает"?
guntherhouse777
 
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