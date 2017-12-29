Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 16:52
Бекас написав:пришли проценты на карту сегодня( обычно 2-3го числа падают) спасибо за заботу и с новым годом!
Лучше б они информировании про изменение списание перед РД, а то в тихоря меняют условия, а клиенты узнают только постфактум, что их РД перенесена почти на неделю((((
Или клиентов оф.мобильного приложения не обязательно информировать?
anis
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Додано: Суб 30 гру, 2017 17:09
Alexon написав: GrafBV написав:
Скинул со сбера на ультру в 9:10 немного гривны, на данную минуту денег на карте нет, робобаба их тоже не видит.
Вот вам и сбер-онлайн, вот вам черничный смузи.
Было информирование и в МАБе есть:
- пополнение депозитов/частичное снятие по депозитам 28.12.2017 до 19:00 - в стандартном режиме, после 19:00 28.12.2017 - пополнение/частичное снятие произойдет 03.01.2018.
Надо быть внимательнее и не портить офпреду предпраздничное настроение
Про какой МАБ речь, про изменение ни слова или мобильный это не оф.канал уже?
anis
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Додано: Суб 30 гру, 2017 19:45
Шановні Клієнти повідомляємо Вас про зміни умов обслуговування пакету послуг Сomfort для нових та діючих рахунків – зміни з 01.02.2018:
Інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - 8 грн./місяць
Інформування через отримання PUSH-повідомлень на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - Не тарифікується
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3 https://alfabank.ua/upload/changes-tariffs-010218.pdf
Kevin
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Додано: Суб 30 гру, 2017 19:56
Kevin написав:
Інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - 8 грн./місяць
Как отключить этот развод?
Всё IMHO
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Додано: Суб 30 гру, 2017 19:58
Слияние с УСБ даёт о себе знать
anis
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Додано: Суб 30 гру, 2017 20:03
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 30 гру, 2017 20:05
Алла перед НГ не перестает удивлять, и опять в тихоря
anis
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Vorlon
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Додано: Суб 30 гру, 2017 20:11
anis написав:
Алла перед НГ не перестает удивлять, и опять в тихоря
Спасибо форуму, что защищает нас от участи спонсоров и меценатов
Vorlon написав:
Перейти на нормальный пакет - Ультра
Мало ли какие капканы могут появиться в этом пакете
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Вкладчик1234
в Суб 30 гру, 2017 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
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Додано: Суб 30 гру, 2017 20:15
Что есть то есть, но хотелось бы и через оф.каналы чтоб было уведомление, а не постфактум как в этот раз РД перенесли, что весьма огорчило и у Аллы карму подпортило
anis
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