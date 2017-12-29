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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5090509150925093>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 16:52

Re: Альфа-Банк

Бекас написав:пришли проценты на карту сегодня( обычно 2-3го числа падают)
спасибо за заботу и с новым годом!
Лучше б они информировании про изменение списание перед РД, а то в тихоря меняют условия, а клиенты узнают только постфактум, что их РД перенесена почти на неделю((((
Или клиентов оф.мобильного приложения не обязательно информировать?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:09

Re: Альфа-Банк

Alexon написав:
  GrafBV написав:Скинул со сбера на ультру в 9:10 немного гривны, на данную минуту денег на карте нет, робобаба их тоже не видит.
Вот вам и сбер-онлайн, вот вам черничный смузи. :(

Было информирование и в МАБе есть:
- пополнение депозитов/частичное снятие по депозитам 28.12.2017 до 19:00 - в стандартном режиме,
после 19:00 28.12.2017 - пополнение/частичное снятие произойдет 03.01.2018.
Надо быть внимательнее и не портить офпреду предпраздничное настроение :evil:
Про какой МАБ речь, про изменение ни слова или мобильный это не оф.канал уже?
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:45

Re: Альфа-Банк

Шановні Клієнти повідомляємо Вас про зміни умов обслуговування пакету послуг Сomfort для нових та діючих рахунків – зміни з 01.02.2018:

Інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - 8 грн./місяць

Інформування через отримання PUSH-повідомлень на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - Не тарифікується

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
https://alfabank.ua/upload/changes-tariffs-010218.pdf
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:56

  Kevin написав:Інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - 8 грн./місяць

Как отключить этот развод? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 19:58

Re: Альфа-Банк

Kevin написав:Шановні Клієнти повідомляємо Вас про зміни умов обслуговування пакету послуг Сomfort для нових та діючих рахунків – зміни з 01.02.2018:

Інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - 8 грн./місяць

Інформування через отримання PUSH-повідомлень на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - Не тарифікується

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
https://alfabank.ua/upload/changes-tariffs-010218.pdf
Слияние с УСБ даёт о себе знать
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:03

  Вкладчик1234 написав:
  Kevin написав:Інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - 8 грн./місяць

Как отключить этот развод? :-)

Полагаю группа Альфа-Смузи уже работает над модификацией управления сервисом Альфа-чек шобы предусмотреть там выбор канала информирования через СМС или через пуш или через... null 8) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:05

Re: Альфа-Банк

Алла перед НГ не перестает удивлять, и опять в тихоря
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:10

  Вкладчик1234 написав:
  Kevin написав:Інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам - 8 грн./місяць

Как отключить этот развод? :-)

Перейти на нормальный пакет - Ультра :-)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:11

  anis написав:Алла перед НГ не перестает удивлять, и опять в тихоря

Спасибо форуму, что защищает нас от участи спонсоров и меценатов :)

  Vorlon написав:Перейти на нормальный пакет - Ультра

Мало ли какие капканы могут появиться в этом пакете
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 30 гру, 2017 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:15

Re: Альфа-Банк

Что есть то есть, но хотелось бы и через оф.каналы чтоб было уведомление, а не постфактум как в этот раз РД перенесли, что весьма огорчило и у Аллы карму подпортило
anis
 
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