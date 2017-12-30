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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5093509450955096>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:53

Re: Альфа-Банк

cds77 написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:алка снова решила оленей побрить ))))

Алка рискует опустить своё реноме ниже плинтуса!
Ведь Комфорт сували любому ̶б̶о̶м̶ж̶у̶ ̶ клиенту, разместившему какой-никакой депо. И клиент припрётся за ним через год, а ему предъява на 40..90грн не понятно за шо? Хоть бы депозитчикам не вводили эту дурацкую абонку. Хай Пляка подправит новость то пока не поздно, бо от хомна ж не отмоется Алюсик потом :mrgreen:

Ну да, здесь не все форумчане читают изменения в тарифах, а что говорить о пересичных.
Негоже "мелочь по карманам тырить".
Если б про свои намерения ещё и уведомляли на через оф.каналы вопросов бы не было, а так в темную работают, а это уже совсем другая история!
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:54

  wig написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

сумма мне была пох ... 8 операций оплаты воли или пополнения мобилы и пох ... а с смс-ками теперь непонятка как быдет ... если бы у аллы был простой процесс отключениря ... а у аллы ж отключение смс - это ж целый ритуал ... надо пойти в отделение, написать заяву и т.п .. в мабе и по телефону нельзя ...

Мне отключали на горячке. Тоже, сказали, что нельзя, чуть ли не послали в отделение. А на утро смотрю - и оно серое.


мне тоже раз отключили на горячке но сказали в качестве исключения .. и это тогда когда в ДКБО была строчка о тос что в Мабе можно вкл и откл .. я на это ссылался что Алла нарушщает ДКБО .. а шас в МАБе вписали чт тока откл можно т.е. бить в это уже нельзя как бы ...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:59

  IMPRINTER написав:ruvex

сумма мне была пох ... 8 операций оплаты воли или пополнения мобилы и пох ... а с смс-ками теперь непонятка как быдет ... если бы у аллы был простой процесс отключениря ... а у аллы ж отключение смс - это ж целый ритуал ... надо пойти в отделение, написать заяву и т.п .. в мабе и по телефону нельзя ...


Мне как раз проще закинуть и забыть, пока по-крайней мере.
И хоть я не на "комфорте", но все равно осуждаю данный шаг. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:09

  Бекас написав:пришли проценты на карту сегодня( обычно 2-3го числа падают)
спасибо за заботу и с новым годом!

Проверила - тоже упали %%. Подскажите, если их сейчас заманисендить на привет последствий не будет? :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:16

  Кассандра написав:
  Бекас написав:пришли проценты на карту сегодня( обычно 2-3го числа падают)
спасибо за заботу и с новым годом!

Проверила - тоже упали %%. Подскажите, если их сейчас заманисендить на привет последствий не будет? :roll:


нет
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:20

IMPRINTER
Спасибо, маэстро
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:30

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Не понял, а где клиент выбирает каким способом его информировать? пушем или смс? тоже писать заявление в отделении ?

Группа Альфа-Смузи ещё не придумала сею реализацию :mrgreen:

Если бы придумали выбор канала альфачека в маб( типа в телеграм или вайбер или пуш и тд) - было бы круто
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:31

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Не понял, а где клиент выбирает каким способом его информировать? пушем или смс? тоже писать заявление в отделении ?

Группа Альфа-Смузи ещё не придумала сею реализацию :mrgreen:

Если бы придумали выбор канала альфачека в маб( типа в телеграм или вайбер или пуш и тд) - было бы круто


ну так они еще ничего не придумали и не сделали - зато уже изменения в тарифы внесли ...
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:50

  IMPRINTER написав:ну так они еще ничего не придумали и не сделали - зато уже изменения в тарифы внесли ...

В настройках входа у них было мыло одно время. Я, даже, включил, но потом у Альфы почтовый сервер заглючил, и коды перестали приходить.
wig
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:54

  wig написав:
  IMPRINTER написав:ну так они еще ничего не придумали и не сделали - зато уже изменения в тарифы внесли ...

В настройках входа у них было мыло одно время. Я, даже, включил, но потом у Альфы почтовый сервер заглючил, и коды перестали приходить.


то настройки для пароля на вход в иб ... а на каналы информирования настроек нет .. более того заявленный пуш у ни еще не реализован вообще ...
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