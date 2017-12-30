IMPRINTER написав:алка снова решила оленей побрить ))))
Алка рискует опустить своё реноме ниже плинтуса! Ведь Комфорт сували любому ̶б̶о̶м̶ж̶у̶ ̶ клиенту, разместившему какой-никакой депо. И клиент припрётся за ним через год, а ему предъява на 40..90грн не понятно за шо? Хоть бы депозитчикам не вводили эту дурацкую абонку. Хай Пляка подправит новость то пока не поздно, бо от хомна ж не отмоется Алюсик потом
Ну да, здесь не все форумчане читают изменения в тарифах, а что говорить о пересичных. Негоже "мелочь по карманам тырить".
Если б про свои намерения ещё и уведомляли на через оф.каналы вопросов бы не было, а так в темную работают, а это уже совсем другая история!
сумма мне была пох ... 8 операций оплаты воли или пополнения мобилы и пох ... а с смс-ками теперь непонятка как быдет ... если бы у аллы был простой процесс отключениря ... а у аллы ж отключение смс - это ж целый ритуал ... надо пойти в отделение, написать заяву и т.п .. в мабе и по телефону нельзя ...
Мне отключали на горячке. Тоже, сказали, что нельзя, чуть ли не послали в отделение. А на утро смотрю - и оно серое.
мне тоже раз отключили на горячке но сказали в качестве исключения .. и это тогда когда в ДКБО была строчка о тос что в Мабе можно вкл и откл .. я на это ссылался что Алла нарушщает ДКБО .. а шас в МАБе вписали чт тока откл можно т.е. бить в это уже нельзя как бы ...
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сумма мне была пох ... 8 операций оплаты воли или пополнения мобилы и пох ... а с смс-ками теперь непонятка как быдет ... если бы у аллы был простой процесс отключениря ... а у аллы ж отключение смс - это ж целый ритуал ... надо пойти в отделение, написать заяву и т.п .. в мабе и по телефону нельзя ...
Мне как раз проще закинуть и забыть, пока по-крайней мере. И хоть я не на "комфорте", но все равно осуждаю данный шаг.