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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5093509450955096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:06

  Козак-характерник написав:
  Дядя Дима написав:навязывания новых платных услуг ,не радуют. :evil: Негодую по этому поводу.

Приєднуюся до обуреннь. :| Порушено святе правило: банкстер працює, а золотогоршочник кайфує... :evil:

П.С. Але розумію, що безкоштовних послуг не буває. Питання в тому, хто платить? Пані Алла повинна активніше залучати спонсорів, щоб золотогоршочник мав лазєйку отримувати послугу нашару. Якщо почнуть наступати на права і вольності сословія золотогоршочників, то бум пакувати чумадани. 8)

Так вот Алла и придумал новый ход, чтобы спонсоров привлечь и золотогоршочников далее ублажать.

Следом и за Ультру возмутся, ибо нифиг).

Евген решил увеличить количество побритых.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:15

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:ПС. Аллюсик, нуна вводить плату за открытие Пакета, а лучше, вааще за вход в отделение
...та действительно...что за половинчатые меры ?)....Алка -вводи уже комиссию за вход в банк -это верняк , денех не знаю или заработаете, а вот много "нового" о себе узнаете...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:20

За годовое обслуживание карты COMFORT уже взяли 200 UAH. Теперь еще и доп.плату ввели...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 08:46

ШО ? ОПЯТЬ ???

  Дядя Дима написав:Слава Богу не успел новый депо открыть на неделе.Ну после праздников думаю. ЩА:)В марте срок действия карты заканчивается буду валить отсюда. Меня лично такие шутки юмора в виде навязывания новых платных услуг ,не радуют. :evil: Негодую по этому поводу. Очень похоже клиенты мешать начали.Это как сел в трамвай купил билет ,а чуть погодя подходит кондуктор и начинает разводить на бабки (мол за каждую остановку по 8 грн нуно доплачивать)

до майских с фгвэшной "Досижу" и на выход :mrgreen:
пс-пару-тройку лет назад они уже экспериментировали :mrgreen:...потом плакали
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 09:02

ФГВшную вроде же перевыпускают, удар направлен именно по гривнедепозитчикам.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 09:04

Re: Альфа-Банк

А по погорільцю теж покращення? Він же комфорт
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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