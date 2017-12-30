Дядя Дима написав:навязывания новых платных услуг ,не радуют. Негодую по этому поводу.
Приєднуюся до обуреннь. Порушено святе правило: банкстер працює, а золотогоршочник кайфує...
П.С. Але розумію, що безкоштовних послуг не буває. Питання в тому, хто платить? Пані Алла повинна активніше залучати спонсорів, щоб золотогоршочник мав лазєйку отримувати послугу нашару. Якщо почнуть наступати на права і вольності сословія золотогоршочників, то бум пакувати чумадани.
Так вот Алла и придумал новый ход, чтобы спонсоров привлечь и золотогоршочников далее ублажать.
Дядя Дима написав:Слава Богу не успел новый депо открыть на неделе.Ну после праздников думаю. ЩА:)В марте срок действия карты заканчивается буду валить отсюда. Меня лично такие шутки юмора в виде навязывания новых платных услуг ,не радуют. Негодую по этому поводу. Очень похоже клиенты мешать начали.Это как сел в трамвай купил билет ,а чуть погодя подходит кондуктор и начинает разводить на бабки (мол за каждую остановку по 8 грн нуно доплачивать)
до майских с фгвэшной "Досижу" и на выход пс-пару-тройку лет назад они уже экспериментировали ...потом плакали