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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5097509850995100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:59

Re: Альфа-Банк

  Дядя Дима написав:как сделать на практике? Ну про 10 ясно, а смсы по заявлению отключить и лишится возможности в МУальфа войти?

Практика:
Я отключил смс-инфо по Комфорту.
В МАБ вхожу без смс.
СМСки для подтверждения операций приходят без проблем.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:37

  mustbe написав:
  Дядя Дима написав:как сделать на практике? Ну про 10 ясно, а смсы по заявлению отключить и лишится возможности в МУальфа войти?

Практика:
Я отключил смс-инфо по Комфорту.
В МАБ вхожу без смс.
СМСки для подтверждения операций приходят без проблем.

Логычно :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 22903
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  #<1 ... 5097509850995100
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