Практика:
Я отключил смс-инфо по Комфорту.
В МАБ вхожу без смс.
СМСки для подтверждения операций приходят без проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2017 17:59
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 31 гру, 2017 18:37
Логычно
... делайте хоть что-нибудь!
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