Это было временное и недолгое помутнения рассудка, да и то во время пике гривны, а в последнее время больше напоминает клинический случай который с трудом поддается лечению, и это практически по всем направлениям.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 17:34
Это было временное и недолгое помутнения рассудка, да и то во время пике гривны, а в последнее время больше напоминает клинический случай который с трудом поддается лечению, и это практически по всем направлениям.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:13
Именно ни то ни се.
Если некому дать кредит, то зачем банку депозит? Первично умение найти кормильцев кредиторов, а вопрос с ресурсной базой можно решать и не депозитами населения.
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