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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5099510051015102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 872
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
135
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
242
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
172
Всього голосів : 872
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:34

  Stringer написав:а кто помнит, после того как альфа ввела плату за внешние сэп переводы сколько времени прошло пока они одумались?

Это было временное и недолгое помутнения рассудка, да и то во время пике гривны, а в последнее время больше напоминает клинический случай который с трудом поддается лечению, и это практически по всем направлениям.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:13

  clientage написав:
  curiousobro написав:Вообще то депозитчик НЕ кормилец

иждивенец шоли?
или так - ни то ни сё? :wink:
Кормилец, он, особенно для сберегательной банки :)

Именно ни то ни се.
Если некому дать кредит, то зачем банку депозит? Первично умение найти кормильцев кредиторов, а вопрос с ресурсной базой можно решать и не депозитами населения.
curiousobro
 
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