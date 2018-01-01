Это было временное и недолгое помутнения рассудка, да и то во время пике гривны, а в последнее время больше напоминает клинический случай который с трудом поддается лечению, и это практически по всем направлениям.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 17:34
Это было временное и недолгое помутнения рассудка, да и то во время пике гривны, а в последнее время больше напоминает клинический случай который с трудом поддается лечению, и это практически по всем направлениям.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:13
Именно ни то ни се.
Если некому дать кредит, то зачем банку депозит? Первично умение найти кормильцев кредиторов, а вопрос с ресурсной базой можно решать и не депозитами населения.
Додано: Вів 02 січ, 2018 00:07
Додано: Вів 02 січ, 2018 00:18
на этот вопрос пока никто ответа не дал )
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Додано: Вів 02 січ, 2018 01:43
Re: Альфа-Банк
Вроде где то мелькало что при снятии с ощадного нужно предупредить за 5 дней.
Додано: Вів 02 січ, 2018 02:28
Поточний $$$ для депо
І комфорт пакет щоб не брали коміс за зняття депо грошей з поточного ну і заяву на відкл смс інфо
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Вів 02 січ, 2018 03:04
..ну так ,судя по происходящему , в банке решили депозитчиков перевесити в другую категорию-спонсоры ! И это при том что инфляция растет вместе с ценами , но ставки по депо -падают ниже плинтуса , за то ставки по кредитам как были заоблачные так и остаются . Судя по всему кто-то решил что в банк будут нести деньги по любому...но мне так видится что нужно таки просить Лаврова - пусть "покашляет "..хотя не думаю что кому то глаза откроются....в общем жаль...(
Додано: Вів 02 січ, 2018 07:34
Re: Альфа-Банк
Ну так те у кого дофига денег и так их понесут в банк. При любом проценте.
Тут главно не перегнуть палку что бы не вынесли за пределы страны.
Даже те у кого мало денег и собирают на что то - смысл держать дома? Разве что валютные вклады запретят или перестанут их гарантировать.
Отпадет только та категория которая зарабатывает на размещении денег в банках.
Ну так тут уже давно дают однозначный намек - ищите другие места где можно зарабатывать деньги с помощью капитала.
Не думаю, что последняя категория критична для банковской системы.
Додано: Вів 02 січ, 2018 09:27
Почему Вы решили, что факт наличия Пакета Комфорт влияет на комиссию при снятии средств с ТС?
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